برلماني: المهمة الأولى للبرلمان الاصطفاف خلف القيادة السياسية

عبر النائب عمر الغنيمي عضو مجلس النواب، عن ثقته التامة في تقديم أعضاء مجلس النواب الجديد المنتخب، برلمانا قويا وحيويا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى لأنه يضم باقة كبيرة من الشباب والمرأة وتحت قبته تنوع حزبي هائل.





وقال في تصريحات له اليوم أن برلمان 2015 قدم مهمة وطنية جليلة وجاء في ظروف صعبة وحساسة واضطراب أمني، أما البرلمان الجديد فجاء ومصر تحصد ثمار التنمية والإنجازات في كل مكان على الأرض.

وأضاف إن هناك نسبة تمثيل غير مسبوقة للمرأة داخل البرلمان الجديد، وهناك وجود شبابي مهم إضافة إلى 13حزبا بما يعزز المناقشات والأجواء البرلمانية وأعمال الأسئلة والاستجوابات ويخلق حراكا برلمانيا مشهودا.





وأشار عضو مجلس النواب الى أن المهمة الأولى للبرلمان الجديد الاصطفاف وراء القيادة السياسية، ومساندة رؤاها الوطنية بكل قوة والتصدي لكافة التحديات والمخاطر التي تواجه الوطن خصوصا وأن هناك مؤامرة كبرى من جانب حاقدين وخونة تريد الإضرار بالبلاد، وآخرها بيان البرلمان الأوروبي ضد مصر والذي كان ينضح بالسموم والمغالطات وهدفه خلق نافذة لاختراق مصر والتدخل في قرارها.



