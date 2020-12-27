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برلمان

برلماني: المهمة الأولى للبرلمان الاصطفاف خلف القيادة السياسية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:41 م
صدى البلد
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فريدة محمد
عبر النائب عمر الغنيمي عضو مجلس النواب، عن ثقته التامة في تقديم أعضاء مجلس النواب الجديد المنتخب، برلمانا قويا وحيويا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى لأنه يضم باقة كبيرة من الشباب والمرأة وتحت قبته تنوع حزبي هائل.

وقال في تصريحات له اليوم أن برلمان 2015 قدم مهمة وطنية جليلة وجاء في ظروف صعبة وحساسة واضطراب أمني، أما البرلمان الجديد فجاء ومصر تحصد ثمار التنمية والإنجازات في كل مكان على الأرض.
 
وأضاف إن هناك نسبة تمثيل غير مسبوقة للمرأة داخل البرلمان الجديد، وهناك وجود شبابي مهم إضافة إلى 13حزبا بما يعزز المناقشات والأجواء البرلمانية وأعمال الأسئلة والاستجوابات ويخلق حراكا برلمانيا مشهودا.

وأشار عضو مجلس النواب الى أن المهمة الأولى للبرلمان الجديد الاصطفاف وراء القيادة السياسية، ومساندة رؤاها الوطنية بكل قوة والتصدي لكافة التحديات والمخاطر التي تواجه الوطن خصوصا وأن هناك مؤامرة كبرى من جانب حاقدين وخونة تريد الإضرار بالبلاد، وآخرها بيان البرلمان الأوروبي ضد مصر والذي كان ينضح بالسموم والمغالطات وهدفه خلق نافذة لاختراق مصر والتدخل في قرارها.

وأكد المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب أن الأمانة العامة للمجلس استقبلت اليوم الأحد (83) نائبًا من اصل (90) نائبا من  النواب المنتخبين بالنظام الفردي عن  5 " محافظات، هي: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح) .

وأضاف فوزى أن لجان الاستقبال مستمرة في عملها على مدار اليومين القادمين لاستقبال نواب المحافظات المتبقية بالنظام الفردى، وذلك وفقًا للجدول الآتى:
 
- الاثنين 28 ديسمبر: سيتم استقبال نواب (10) هي : محافظات ( بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ)  بإجمالي عدد 108 نائبًا. 

- الثلاثاء 29 ديسمبر: نواب (12) محافظة هي: (الفيوم، بني سويف،  المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر،  شمال و جنوب سيناء) بإجمالي عدد 86 نائبًا.

وأكد المستشار فوزى أن النواب الذين لم يتمكنوا من الحضور خلال الأيام المحددة لهم لاستلام بطاقات العضوية، بإمكانهم الحضور في أي يوم آخر لاستلامها عقب إنتهاء أيام الاستقبال المحددة.

ووجه فوزى الشكر النواب الجدد على تعاونهم والتزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الأمانة العامة لمجلس النواب.
برلماني: المهمة الأولى للبرلمان الاصطفاف خلف القيادة السياسية
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