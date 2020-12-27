برلماني: المهمة الأولى للبرلمان الاصطفاف خلف القيادة السياسية

عبر النائب عمر الغنيمي عضو مجلس النواب، عن ثقته التامة في تقديم أعضاء مجلس النواب الجديد المنتخب، برلمانا قويا وحيويا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى لأنه يضم باقة كبيرة من الشباب والمرأة وتحت قبته تنوع حزبي هائل.
وقال في تصريحات له اليوم أن برلمان 2015 قدم مهمة وطنية جليلة وجاء في ظروف صعبة وحساسة واضطراب أمني، أما البرلمان الجديد فجاء ومصر تحصد ثمار التنمية والإنجازات في كل مكان على الأرض.
وأضاف إن هناك نسبة تمثيل غير مسبوقة للمرأة داخل البرلمان الجديد، وهناك وجود شبابي مهم إضافة إلى 13حزبا بما يعزز المناقشات والأجواء البرلمانية وأعمال الأسئلة والاستجوابات ويخلق حراكا برلمانيا مشهودا.
وأشار عضو مجلس النواب الى أن المهمة الأولى للبرلمان الجديد الاصطفاف وراء القيادة السياسية، ومساندة رؤاها الوطنية بكل قوة والتصدي لكافة التحديات والمخاطر التي تواجه الوطن خصوصا وأن هناك مؤامرة كبرى من جانب حاقدين وخونة تريد الإضرار بالبلاد، وآخرها بيان البرلمان الأوروبي ضد مصر والذي كان ينضح بالسموم والمغالطات وهدفه خلق نافذة لاختراق مصر والتدخل في قرارها.
وأكد المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب أن الأمانة العامة للمجلس استقبلت اليوم الأحد (83) نائبًا من اصل (90) نائبا من النواب المنتخبين بالنظام الفردي عن 5 " محافظات، هي: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح) .
وأضاف فوزى أن لجان الاستقبال مستمرة في عملها على مدار اليومين القادمين لاستقبال نواب المحافظات المتبقية بالنظام الفردى، وذلك وفقًا للجدول الآتى:
- الاثنين 28 ديسمبر: سيتم استقبال نواب (10) هي : محافظات ( بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالي عدد 108 نائبًا.
- الثلاثاء 29 ديسمبر: نواب (12) محافظة هي: (الفيوم، بني سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء) بإجمالي عدد 86 نائبًا.
وأكد المستشار فوزى أن النواب الذين لم يتمكنوا من الحضور خلال الأيام المحددة لهم لاستلام بطاقات العضوية، بإمكانهم الحضور في أي يوم آخر لاستلامها عقب إنتهاء أيام الاستقبال المحددة.
ووجه فوزى الشكر النواب الجدد على تعاونهم والتزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الأمانة العامة لمجلس النواب.