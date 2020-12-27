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محافظات

محافظ بني سويف: متابعة مواعيد غلق المحال وحظر إقامة الأفراح في أماكن مغلقة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:22 م
محافظة بني سويف
محافظة بني سويف
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محمد عبدالحليم
أكدً الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة  وأهمية المتابعة المستمرة لالتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والقرارات التي تتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والخاصة بالتجمعات والالتزام بمواعيد الغلق والتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المختصة لتكثيف الحملات المفاجئة والمرور الميداني على مستوى المراكز والمدن لمتابعة الالتزام بقرارات الدولة حرصًا على  صحة وسلامة المواطنين.

 حيث كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة وتوجيهات وزارة التنمية المحلية بحظر إقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات خاصة  في الأماكن المغلقة ،واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفين،وغير الملتزمين بقرارات الحكومة المخالفين للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تنفذها المحافظة ضمن الخطة الشاملة للدولة  لمجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد ، خاصة بعد تزايد أعداد الحالات المصابة بالفيروس  في الفترة الحالية وظهور موجة ثانية من الفيروس.

 كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرار وزارة التنمية المحلية بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية،في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن والمديريات الخدمية المعنية  بتكثيف عمل لجان المتابعة الميدانية من الإدارات المعنية بالديوان العام والوحدات المحلية والمجالس القروية،لتكثيف الحملات على كافة المحال التجارية لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة بكل حسم واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وعدم الملتزمين بالمواعيد الجديدة.

 وفي هذا السياق تواصل الوحدات المحلية متابعة تنفيذ قرارات الحكومة من خلال حملات ميدانية مسائية بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن  والجهات التنفيذية المعنية لضمان  الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات التي تم إقرارها،بهدف تحقيق الانضباط بالشارع والقضاء على العشوائية ومنع الإشغالات والتكدس المروري في بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية،وتوفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة،فضلًا عن إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية المعنية للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة بما يضفي المظهر الحضاري والجمالي على الشوارع والميادين بكافة مراكز ومدن المحافظة.

 تجدر الإشارة إلى أن وزارة التنمية المحلية قد قررت "مطلع الشهر الجاري "تنظيم مواعيد عمل  المحال التجارية، والتي بموجبها تبدأ المحال التجارية نشاطها في7 صباحا والغلق 11 مساء صيفا و10 مساء شتاء، فيما تبدأ المطاعم العمل من 5 صباحا وتغلق 1 ص في الصيف،و12 منتصف الليل شتاءً،في حين تبدأ الورش داخل الكتل السكنية 8 ص وتنتهي 7مساء صيفا،و6 مساء شتاء،فيما يتم فتح المحال التجارية"يومي الخميس والجمعة"من 7ص وتغلق  12 مساء صيفا و11 مساء شتاء،وفيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات والبازارات ستعمل يومي الخميس والجمعه من 5 صباحا حتى 1 صباحا صيفا وشتاء.

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