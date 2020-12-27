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حوادث

قيمتها 1.6 مليون جنيه.. الداخلية تضبط 235 طربة حشيش في البحيرة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:30 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي المواد المخدرة والمتاجرين بها.

أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق والإشتراك مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن البحيرة عن ضبط عنصرين إجراميين حال استقلالهما سيارة بالطريق الزراعى الدولى "الإسكندرية- القاهرة" بدائرة مركز شرطة كفر الدوار، وبحوزتهما "125 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول" وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهما.

كما تم ضبط "عنصر إجرامى - له معلومات جنائية" حال تواجده  بالطريق الدولى "وادى النطرون- العلمين" بدئرة مركز شرطة وادى النطرون، وبحوزته "110 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى-  هاتف محمول"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتقدر القيمة الإجمالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو "1,650,000" مليون وستمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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