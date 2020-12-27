أخبار التكنولوجيا.. 7 حيل خفية لا تعرفها عن واتساب.. 4 طرق لحل مشكلة علامة التعجب في الواي فاي للأندرويد

اعتمد الملايين من المستخدمين حول العالم على تطبيقات المكالمات المرئية في عام 2020، بعد أن أدى تفشي فيروس كورونا المستجد إلى بقاء الجميع فى المنزل، وسواء للاطمئنان على الاصدقاء أو الأقارب أو للعمل من المنزل، كان لابد من وجود تطبيقات تواصل تقدم دعما مجانيا للمؤتمرات، ومن بين تلك التطبيقات التي حظيت بشعبية كبيرة خلال العام الجاري هو تطبيق زووم Zoom.