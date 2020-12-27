أخبار التكنولوجيا.. 7 حيل خفية لا تعرفها عن واتساب.. 4 طرق لحل مشكلة علامة التعجب في الواي فاي للأندرويد

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
قد تكون التطبيقات هى أكبر مصدر للخطر فى حياتك فيما يتعلق بالتجسس على بياناتك وتسريبها وتدمير هاتفك الذكى بقيامها بتثبيت الفيروسات الخبيثة فى أجهزتك ومن ثم تعطيلها ثم سرقة وحفظ كل بيانات البحث وتجميعها لبيعها للشركات أو القيام بتسريبها على الإنترنت، ومن ضمنها بيانات الموقع التى تعد واحدة من أهم البيانات على الإطلاق، وذكرت مجلة Security Magazine أخطر 13 تطبيقا فى عام 2020 والتى ثبت أن تأثيرها على أجهزة وبيانات المستخدمين كبير للغاية.
يعد واتساب WhatsApp، من بين أكثر تطبيقات المراسلة شيوعا في العالم، لذا يبحث مستخدميه دائما عن نصائح جديدة لتحسين تجربتهم، ويقدم تطبيق التراسل المملوك لشركة "فيسبوك" بعض الحيل غير المعروفة للجميع على منصته.
كثيرا ما يواجه مستخدمو أندرويد مشكلة كبيرة في الاتصال بشبكة الواي فاي الخاصة بهم، حيث تظهر أيقونة علامة التعجب بجوار رمز اتصال الواي فاي الخاصة بالهاتف، ويجد البعض صعوبة كبيرة في حلها، وغالبا ما تستمر في الظهور على جميع إصدارات أندرويد، لذا نستعرض في السطور التالية حل مشكلة علامة التعجب في الواي فاي للأندرويد.
طرحت شركة أبل أحدث إصدار من نظامها التشغيلي، والذي يحمل رقم الإصدار iOS 14.3، والذي يجلب الكثير من الميزات الجديدة والتي تتميز بها أيضا سلسلة هواتف آيفون 12 لتحسين تجربة الاستخدام أكثر، وفيما يلي نستعرض إليك أبرز 7 ميزات يقدمها تحديث iOS 14.3 الجديد.
اعتمدت شركة سامسونج Samsung، أحدث هواتف الذكية والذي سينطلق تحت عنوان Galaxy M12، ضمن قوائم منظم الاتصالات في تايلاند NBTC، بعد أسبوع واحد من حصوله على شهادة هيئة الاتصالات الفيدرالية FCC، مما يشير قرب إطلاق الهاتف الجديد.
كشفت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات هاتفى Galaxy S21 وGalaxy S21 + ، القادمين من سامسونج قبل الإعلان الرسمى عنهم، حيث من المقرر أن تعلن الشركة الكورية عن 3 إصدارات جديدة في 14 يناير 2021، حيث تقدم إلى جانب الهاتفين السابقين إصدرا متميز يدعى Galaxy S21 Ultra.
كان عام 2020، مليئا بالعديد من الهواتف الذكية المتطورة التي جلبت معها تقنيات شحن سريعة بدلا من التقنيات المتعارف عليها خلال الأعوام الماضية، حيث دمجت شركات تصنيع هواتف أندرويد ميزة الشحن السريع Fast charging، ببعض أجهزتها الرائدة وأيضا المتوسطة الفئة، وأجهزة أخرى تقدم تكنولوجيا الشحن الفائق السرعة Ultra-Fast Charging، حيث كانت شركة ريلمي إحدى الشركات الرائدة في تقديم هذه التقنية.
حقق تطبيق تيك توك TikTok، نجاحا كبيرا خلال عام 2020، حيث ساهمت أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد إلى زيادة الاقبال على استخدام تطبيق الفيديوهات القصيرة طوال العام، ونظرا للشعبية الكبيرة التي حصل عليها التطبيق الصيني حول العالم استلهمت بعض خدمات التواصل طريقة عمل التطبيق الشهير حيث أصبحت الآن تنافس بقوة في مجال مقاطع الفيديو القصير بل وقدمت ميزات أكثر من تيك توك.
اعتمد الملايين من المستخدمين حول العالم على تطبيقات المكالمات المرئية في عام 2020، بعد أن أدى تفشي فيروس كورونا المستجد إلى بقاء الجميع فى المنزل، وسواء للاطمئنان على الاصدقاء أو الأقارب أو للعمل من المنزل، كان لابد من وجود تطبيقات تواصل تقدم دعما مجانيا للمؤتمرات، ومن بين تلك التطبيقات التي حظيت بشعبية كبيرة خلال العام الجاري هو تطبيق زووم Zoom.