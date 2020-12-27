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30 مرشحا.. أحمد حجاج يكشف آخر تفاصيل انتخابات رئاسة النيجر

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:53 م
النيجر
النيجر
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أسامة علي
قال السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الإفريقية سابقا، أن انتخابات رئاسة النيجر، حيث أن الرئيس الحالى انتخب عام 2011 وأعلن عدم ترشحه مرة أخرى بعد انتهاء ولايته.

وأضاف حجاج خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"،  أن النيجر من أكثر الدول فقرا عالميا، لافتا إلى أن المرشح الأوفر حظ هو وزير الداخلية الأسبق، بين 30 مرشحا.

ولفت الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الإفريقية سابقا، أن مصر والنيجر تربطهما علاقات قوية منذ القدم، وشعب النيجر من أكثر الشعوب من حيث الطيبة عالميا.

وأشار أحمد حجاج، من المشكلات التى تواجه النيجر هو الخصوبة العالية وعقلية القبائل فى أهمية كثرة الأطفال،إضافة إلى المشكلات الأمنية على حدودها.
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