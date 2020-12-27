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رياضة

ليفاندوفسكي: حققت كل شيء بمساعدة زملائي.. وغياب الجمهور أمر صعب

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:19 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
عبر البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، عن سعادته بتواجده على قمة لاعبي العالم بعد فوزه بجائزة الأفضل من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال ليفاندوفسكي في حفل توزيع جوائز الأفضل، "لا يمكن القيام بالأمور العظيمة من دون فريق حيث يمكنني تسجيل الأهداف بمساعدة زملائي لأحقق الألقاب".

وأضاف "حققنا كل شيء هذا العام وهو أمر لا يمكن تحقيقه بدون فريق كبير وأنا احتجت اللعب 3 أو 4 مباريات هذا الموسم حتى أتعود على غياب الجماهير وهو أمر صعب وأتمنى العام القادم أن تعود الجماهير إلى المدرجات.

وتابع "أشارك رونالدو الرأي في أن غياب الجماهير يقلل من المشاعر داخل الملعب وأتمنى العودة الطبيعية في العام المقبل".

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