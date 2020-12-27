مصدر بـ الزمالك يكشف سر استبعاد جنش من مواجهة سموحة

حرص مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الكشف عن سر استبعاد محمود جنش حارس مرمى القلعة البيضاء من قائمة الفريق لخوض مباراة سموحة.





ويخوض الزمالك مواجهة سموحة المقرر لها غدًا، الإثنين، في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد برج العرب.





وأكد المصدر، أن الحارس يعاني من إصابة بشد في العضلة الضامة؛ تسببت في عدم مشاركته في تدريب الفريق لآخر ثلاثة أيام.





وهذا قبل انتظام الحارس اليوم في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادًا للقاء المقبل.





ويخضع الحارس لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.





وكان الجهاز الفني للزمالك ضم كلًا من محمد أبو جبل ومحمد عواد لقائمة الفريق التي ستواجه سموحة غدًا.



