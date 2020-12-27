لحظة تلقي عجوز ألمانية تبلغ 101 عام لقاح كورونا ..شاهد

عرضت فضائية "يورونيوز"، تقريرا رصد عجوزًا ألمانية تبلغ 101 عام كانت أول من تلقت اللقاح ضد "كوفيد-19" في البلاد.





باتت امرأة تبلغ 101 عام وتعيش في دار رعاية أول شخص يتلقى اللقاح ضد فيروس كورونا في ألمانيا أمس، السبت، مع بدء حملة التطعيم قبل يوم من الموعد الرسمي المقرر لها في ألمانيا والاتحاد الأوروبي.





والمسنة "إديث كوايزالا"، كانت واحدةً من 40 نزيلًا في الدار في ولاية "ساكسوني - انهالت"، إضافةً إلى 10 موظفين تلقوا أول جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك، وفق ما أفاد به مدير دار الرعاية توبياس كروغر.





ولقاح فايزر-بيونتيك هو الأول الذي تمت إجازة استخدامه في الغرب، بعدما أعطت بريطانيا موافقتها عليه في 2 ديسمبر.





وفي حين اتبعت دول أخرى مثل الولايات المتحدة والسعودية وسنغافورة نفس الخطى، حضت ألمانيا وكالة الأدوية الأوروبية على التسريع في إصدار قرارها قبل 29 ديسمبر.





وألمانيا التي احتوت الموجة الأولى من فيروس كورونا بطريقة جيدة نسبيًا في الربيع الماضي، لم تصمد أمام الموجة الثانية التي أضرت بها كثيرًا.





وبحسب أحدث البيانات التي جمعها معهد روبرت كوخ، تم تسجيل 14,455 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية و240 حالة وفاة، لتصل حصيلة الوفيات الآن إلى 29,422.



