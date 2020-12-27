ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تصل للإعدام.. عقوبات قاصمة لصانعى المفرقعات لاستخدامها لغرض إرهابى

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:34 م
صناعة المتفجرات -
صناعة المتفجرات - ارشفية
Advertisements
حسن رضوان
تضمن قانون العقوبات المصرى عقوبات قاصمة لـ جرائم حيازة أو صناعة او استيراد المفرقعات دون ترخيص من الجهات المعنية فى الدولة وصلت الى الإعدام حال وقوع الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، وذلك وفقا للقانون رقم 21 عام 2018 بتعديل بعد أحكام قانون العقوبات الصادر رقم 58 عام 1937.

تقضى المادة 202 (أ) من قانون العقوبات، بمعاقبة كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما فى حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويُعاقب القانون، بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة، أو ما فى حكمها، أو تفجيرها.

ووفقا للمادة القانونية، يُعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

 وتعاقب المادة القانونية، بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.

وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة والأراضى والمبانى والمنشآت المستخدمة فى الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة فى نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسنى النية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عايز أفسخ الخطوبة واسترد الشبكة.. شاب يقتل خطيبته ويلقيها في الترعة بالمنيا

مرتبطة بشخص وسافرت الدقهلية.. كشف لغز اختفاء فتاة بالمنيا

ضبط 3 سائقين تشاجروا بالأسلحة البيضاء في منطقة صقر قريش

المؤبد لشقيقين بتهمة القتل العمد واستعراض القوة بالبساتين

حبس عاطل متهم بقتل سيدة عجوز داخل شقتها في روض الفرج

حبس عامل قتل صديقه فى عين شمس

ترشيحاتنا

وعدهم بالاستقرار.. رئيس الزمالك الجديد يجتمع باللاعبين قبل مواجهة سموحة

خاص | رئيس نادى الاتحاد السكندرى يكشف حقيقة رحيل ثنائي الفريق للأهلي والزمالك

الزمالك يكشف حقيقة إزالة لافتة تركي آل الشيخ

تعالج خرّاج العين في ثوان.. أغرب فوائد الشبّة على الصحة

3 حيل طبيعة لعلاج الزكام في يوم واحد

الجيش الليبي: تركيا بدأت احتلال المنطقة الغربية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصير البشرية سيتغير.. حكاية العرافة بابا فانجا وتوقعاتها "المفزعة" في 2021

هربوا حفاة.. حكاية ليلة مرعبة عاشها اللاجئون السوريون في لبنان

مهما كبرت.. 7 حيل تجعل الجسم رشيقا ونشيطا لآخر العمر