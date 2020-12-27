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تعليم

تفعيل التناوب بين العاملين بمديرية وإدارات قنا التعليمية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:56 م
وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا
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يوسف رجب

قرر الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بدء التناوب بين العاملين بديوان المديرية و الإدارات التعليمية والإدارات النوعية بالديوان والمدارس في حدود 20% من حجم العمالة، و بما لا يؤثر على أداء العمل بالإدارة.


جاء ذلك خلال ترؤس وكيل الوزارة، لاجتماع مديري عموم الديوان ومديري الادارات التعليمية، في حضور منال عبد الوهاب، وكيل المديرية، وسعيد حسن، رئيس مجلس الأمناء للمحافظة و محمد نصر الدين، مدير المكتب الفني.


وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن قرار التناوب لا ينطبق على الوظائف الإشرافية من مديري العموم ومديري الإدارات وموجهي العموم ومديري المدارس غير الخاضعين للإجازة الاستثنائية المقررة من قبل اللجنة الطبية العامة من أصحاب الحالات المرضية غير المستقرة.


وأشار مدير تعليم قنا، إلى أنه تطبيقا للمادة الخامسة من قرار اللواء محافظ قنا رقم 446 يتم ايقاف العمل بقرار التناوب أو الاجازة الاستثنائية أيام الامتحانات لصالح العمل وحرصًا على انتظام أعمال المراقبة والامتحانات والتصحيح للفصل الدراسي الأول وانتهائها دون أي عقبات.


وشدد خالد، على وجوب إرفاق تقرير طبي من الطب الوقائي بالمديرية أو الإدارة الصحية للمصابين بفيروس كوفيد 19 أو المخالطين لهم للحصول على إجازة 14 يوما وعدم الاكتفاء بتقرير المستشفى.


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تفعيل التناوب بين العاملين بمديرية وإدارات قنا التعليمية
تفعيل التناوب بين العاملين بمديرية وإدارات قنا التعليمية
تفعيل التناوب بين العاملين بمديرية وإدارات قنا التعليمية
تفعيل التناوب بين العاملين بمديرية وإدارات قنا التعليمية
تفعيل التناوب بين العاملين بمديرية وإدارات قنا التعليمية
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