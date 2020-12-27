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محافظات

رصف 57 طريقا وشارعا بتكلفة 114 مليون جنيه في بني سويف

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:24 م
أعمال الرصف
أعمال الرصف
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محمد عبدالحليم
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل ،الموقف التنفيذي لنشاط الرصف في الخطة الاستثمارية  للعام المالي الحالي،والتي تتضمن كافة تفاصيل الخطة والتي تشمل أعمال رصف وإعادة واستكمال رصف وتأهيل ورفع كفاءة وتوسعة،لتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين في النقل والانتقال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في المرافق الحيوية.

حيث أشار المحافظ إلى أن خطة العام المالي الحالي2020/2021 تستهدف أعمال رصف وإعادة رصف وتأهيل ورفع كفاءة 57 طريقا وشارعًا بأطوال 56 كيلو مترا ،بواقع 33 طريقًا بأطوال 40 كيلومترًا، و24 شارعًا بأطوال 16 كيلومترًا ، وذلك باعتماد 114 مليون جنيهًا ، بجانب أعمال التعويضات ورد الشئ لأصله.

حيث أكد المحافظ على ضرورة الانتهاء من الخطة في التوقيتات المحددة مسبقا،ومطالبا بتحديد أية معوقات قد تطرأ على التنفيذ لسرعة توفير الحلول والبدائل، مشيرا إلى ضرورة أن تتم أعمال الرصف والتطوير بالكفاءة المطلوبة للحفاظ على مستوى الرصف ،وتأهيل الطرق والشوارع بمستوى عال يسمح باستيعاب حجم السيارات المارة عليها، وتسيير حركة المرور، مشيرًا إلى تكليفات القيادة السياسية للحكومة بأهمية تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق والشوارع ضمن تحسين مستوى الخدمات التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي وأساسي.

من جهته استعرض المهندس ناصر فراج   تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بالرصف للعام المالي الحالي 2020/2021 ، حيث تم طرح أعمالها من خلال عمليتين  ، العملية الأولى باعتمادات 55 مليون  و436 ألف جنيها ، وتشمل مراكز  الفشن وببا وسمسطا والأعمال المشتركة بينها وبين المراكز المجاورة ، فيما تشمل العملية الثانية والمخصصة لها 58 مليون و800 ألف جنيه كل من  مراكز :بني سويف، ببا وناصر والأعمال المشتركة مع المراكز الأخرى المجاورة لها ،وجارى حاليا إسناد العمليات للجهات المنفذة ، حيث سيتم الفتح الفني والمالي وأعمال البت المقررة لها منتصف الأسبوع الجاري،تمهيدا للتعاقد مع الجهات المنفذة للأعمال،والمقرر الانتهاء منها  قبل نهاية العام المالي الحالي.

وأضاف " فراج" أنه يجرى حاليًا العمل  في 3 طرق حيوية ضمن أعمال رد الشئ لأصله ، والتي تخدم بعض المناطق بشكل حيوي ، وهي : طريق دلاص الرياض  بناصر بطول 2.4كم،وطريق اقفهص مركز الفشن بطول 1.2كم ، وطريق الشونة اتجاه وحدة المرور الجديدة بسمسطا  ، والذي سيؤدى إلى تحقيق سيولة مرورية بالمنطقة خاصة بعد تشغيل وحدة المرور.


فيما يجرى حاليا العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة ميدان المديرية  وعدد من الشوارع المتقاطعة والمؤدية إلى الميدان الحيوي، وهي شوارع( 23 يوليو ، أحمد عرابي ،شارع 17، حاتم رشدى، عبد السلام عارف، صلاح سالم)،خاصة بعد إنشاء كوبري أعلى المزلقان ، وما ترتب عليه من تغيير في طبيعة الحركة المرورية وتعديل مسارات خطوط سير السيارات،في حين سيبدأ العمل في تطوير منزل كوبري أعلى المزلقان باتجاه شارع بورسعيد وعمل محاور مرورية جديدة وتطوير الشارع بالكامل من الجامعة حتى شارع الجمهورية، لاستكمال الشكل الحضاري والجمالي وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة التي تعد من أهم وأبرز المناطق في المدينة العاصمة.

تجدر الإشارة إلى أن خطة العام الماضي 2019/2020 ،تم خلالها أعمال رصف وإعادة رصف وتأهيل ورفع كفاءة 34 طريقا و17 شارعا باطوال 54 كيلو متر ،باعتمادات وصلت إلى 117 مليون جنيها  شاملة  أعمال تطوير  المرحلة الثانية من الجزء العلوي من طريق الكورنيش.

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