تقسيم الامتحانات على فترات وتخصيص غرف للعزل وإجراءات احترازية مشددة.. جامعة القاهرة تستعد للامتحانات.. وخبراء تعليم: لدينا خبرة في امتحان الطلاب أثناء كورونا

تمريض القاهرة : تقسيم الامتحانات على 4 فترات.. وإجراءات احترازية مشددة

مساعد وزير التعليم الأسبق: لدينا خبرات سابقة في التعامل مع كورونا.. وإجراء الامتحانات حضوريا أفضل

دار العلوم القاهرة تكشف عن إجراءاتها حال الاشتباه بالإصابة بكورونا أثناء الامتحانات

خبير تربوي يكشف عن أفضل طريقة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول













تستعد الجامعات لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأيام القادمة، حيث يتساءل الكثير من الطلاب حول كيفية إجرائها، خاصة مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا مرة أخرى، مما أدى إلى زيادة قلق الطلاب وأولياء الأمور.





ويستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير آراء العديد من خبراء التعليم حول كيفية إجراء الامتحانات. والإجراءات التي اتباعها لتجنب الإصابة بفيروس كورونا





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قال الدكتور رضا مسعد ، مساعد وزير التعليم الأسبق ، أن طريقة إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول تتوقف على قرارات رؤساء الجامعات ، فكل رئيس جامعة هو الذي يحدد طريقة إجراء الامتحانات ، بالتنسيق مع أعضاء هيئة التدريس ، وكذلك الظروف التي تشهدها كل جامعة .





وأضاف "مسعد" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه في الوقت الحالي أصبح لدينا خبرات سابقة للتعامل مع الوضع الحالي ، حيث خاضت الدولة تجربة إجراء الامتحانات العام الماضي في ظل الموجة الأولي من كورونا ، موضحًا أنه لم يتم رصد أي مشكلات من جانب الطلاب عند إجراء الامتحانات في ذلك الوقت سواء مشكلات صحية أو تنظيمية ، فتنظيم الامتحانات وطريقة إدارتها ليست صعبة حتى في ظل وجود كورونا ، خاصة مع وجود تجارب سابقة .





كما أن قرار رفع الغياب في الفترة المتبقية من هذا الفصل الدراسي ، جاء في مصلحة الطلاب في المقام الأول ، وحل جزئي للمشكلة ، فالطالب لم يعد مجبرًا للذهاب إلى المدرسة أو الكلية ، لتلقي المحاضرات ، مما أدى إلى تخفيف العبئ علىه .





وبالنسبة للامتحانات ، فسيتم إجراؤها لصفوف المرحلة الابتدائية الأخيرة ، والمراحل الاعداديه والثانوية حيث أنه من الممكن إقامتها بنظام (الاونلاين) أو حضوريا ، ويرجع ذلك إلى طبيعة كل مكان وظروفه الصحية التي يشهدها .





وأشار مساعد وزير التعليم الأسبق ، إلى أن وزراتي التعليم العالي والتربية والتعليم لها خبرات سابقة في هذا الصدد ، خاصة خلال الموجة الأولى من كورورنا .









وأضاف الدكتور محمد فتح الله الخبير التربوي ، أنه يجب وضع ضوابط بشأن إجراء الامتحانات ، بحيث تراعي صحة وسلامة الطلاب في المقام الأول .





وأوضح "فتح الله" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه يجب تقليل أعداد الطلاب على قدر الإمكان ، ومنع التجمعات بينهم خاصة مع تزايد أعداد المصابين مرة أخرى ، حيث يتم تقسيمهم على مجموعات ، وتكون لكل مجموعة أيام محددة لإجراء الامتحانات الخاصة بها ، مع التشديد التام على الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة ، وذلك في حال إقامتها حضوريا .





كما أنه من الأفضل إذا كان هناك الإمكانات الكافية لإجرؤها الكترونيا (أونلاين) من خلال المنصات الالكترونية التي أطلقتها وزراتي التعليم العالي والتربية والتعليم ، والتأهيل الكافي للطلاب على كيفية استخدام هذه المنصات فيستحسن إقامتها بهذه الطريقة ، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب ، مؤكدًا على أن صحة الطالب تأتي في المقام الأول قبل أي اعتبارات ، ووضع خطة لإجراء الامتحانات ، بحيث يتم مراعاة صحة وسلامة الطلاب ، والتزام الجميع بالتدابير الوقائية المقررة ، لمنع انتقال فيروس كورونا بينهم .









من جانبه ، قالت الدكتورة عبير سعد عميدة كلية التمريض بجامعة القاهرة ، أنه من المقرر بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 14 يناير المقبل ، على أن يتم الانتهاء منها يوم 4 فبراير .





وأوضحت "سعد" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه

سيتم تقسيم الامتحانات على 4 فترات تبدأ من 8 صباحًا وحتى الرابعة مساءًا ، مراعاة للإجراءات الاحترازية المقررة ، وتقسيم الطلاب على مجموعات ومنع التجمعات بينهم .





كما أنه يتم حاليًا رفع باقي الاجزاء العملية (أونلاين) والتي سيمتحن فيها الطلاب ، على المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية ، حفاظًا على صحتهم ومنع الاختلاط بينهم .





وأكدت عميدة كلية التمريض بجامعة القاهرة على أن الكلية تلزم الجميع بالاجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة ، سواء الطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس .









وفي نفس السياق ، قال الدكتور عبد الراضي رضوان عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة ، أن الكلية مستعدة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي من المقرر بدءها 6 يناير المقبل .





وأضاف "رضوان" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن هناك العديد من التجهيزات التي تقوم بها الكلية ، استعدادًا لإجراء الامتحانات حضوريا في مقر الكلية ، وعمل التعقيمات اللازمة لقاعات الامتحانات وأماكن تردد الطلاب .





وأوضح ، أنه في حال اشتباه أي طالب بالإصابة بفيروس كورونا ، فسيتم عرضه على اللجنة الطبية الموجودة بالكلية ، وعزله في الغرفة المخصصة للعزل بمقر الكلية ، وإجراء الكشوفات اللازمة عليه للاطمئنان على حالة الصحية .





وفي حال ثبوت إصابته يتم عزله على الفور في المستشفيات الجامعية المتخصصة ، وعدم مخالطته لأي أحد ومنعه من دخول الكلية إلا بعد تعافيه وشفاؤه بشكل نهائي .



