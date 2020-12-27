وشم وحلقان.. شابة تحول جسدها ووجها لـ الدمية باربي

كرست شابة حياتها من أجل هدف واحد وهو أن تصبح شبيه للدمية "باربي بيمبو"، وبالفعل اتخذت خطواتها وشرعت في تحويل جسدها، فلم تترك بوصة في وجهها إلا وأضافت له تاتو أو غرست فيه حلقان صغيرة.





حتى مقل عيونها لم تسلم من التعديلات التي أجرتها فقد غيرت لونها بالحبر، حتى أنها قامت بشد أذنيها وندوب جسدها، لكن بعد كل هذا أدركت "كيارا" أنها تريد أن تبدو أكثر كـ فتاة صغيرة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





بدأت الفتاة البالغة من العمر 19 عامًا ، من روما بإيطاليا، في ارتداء اللون الوردي وممارسة الرياضة وقضاء الوقت في وضع مكياج ساحر، كما إنها تفعل كل شيء حتى تكون نسخة من "باربي".





قالت "كيارا " التي تشارك الصور على صفحتها على Instagramaydinmod ، إن أسلوبي الحالي مستوحى من "باربي"، ومقارنة بما سبق، أدركت أنني أريد أن أكون أكثر أنوثة، فاتجهت إلى فعل كل شيء يساعدني على هذا التحول.



