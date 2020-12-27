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فن

يصحح الخطأ .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة إصابة خالد الصاوي بفيروس كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:02 م
خالد الصاوى
خالد الصاوى
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أحمد إبراهيم
كشف الفنان وائل شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز عن حقيقة إصابة الفنان خالد الصاوى بفيروس كورونا المستجد خاصة انه كان قد أعلن عن اصابته أمس. 


وقال وائل تصحيحا للخطأ: "عفوا خالد الصاوي متعافى.. زوجته ربنا يشفيها ويعافيها". 


وكانت قد أعلنت مي كريم زوجة الفنان خالد الصاوي، إصابتها بفيروس كورونا «كوفيد- 19» ، وذلك عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


وكتبت مي كريم، زوجة «الصاوي»، : "انا كورونا و بالبشاميل كمان حاجة كدة انزيمات كبد على  تجلطات على بروتينات في الدم ما شاء الله #covid #120 دعواتكم".


ويعتبر خالد الصاوى من أهم النجوم الحاليين فى الوسط الفني ، حيث أدى عددا كبيرا من الأعمال الناجحة. 
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