يصحح الخطأ .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة إصابة خالد الصاوي بفيروس كورونا





وقال وائل تصحيحا للخطأ: "عفوا خالد الصاوي متعافى.. زوجته ربنا يشفيها ويعافيها".









وكانت قد أعلنت مي كريم زوجة الفنان خالد الصاوي، إصابتها بفيروس كورونا «كوفيد- 19» ، وذلك عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".









وكتبت مي كريم، زوجة «الصاوي»، : "انا كورونا و بالبشاميل كمان حاجة كدة انزيمات كبد على تجلطات على بروتينات في الدم ما شاء الله #covid #120 دعواتكم".







