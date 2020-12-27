إذلال برشلونة وقاضية قفشة.. 5 أحداث رياضية لا تنسى في 2020





ويستعرض "صدى البلد" أبرز 5 أحداث رياضية شهدها العالم في 2020:





1- تفشي فيروس كورونا وتجميد أحداث الرياضية:

تسبب فيروس كورونا المستجد "في تجميد معظم الأحداث الرياضية في العالم في الفترة من شهر مارس الماضي إلى يونيو، كما تم تأجيل بعد الأحداث الرياضية مثل أولمبياد طوكيو ودوري الأمم الأوروبية وكوبا أمريكا وكأس الأمم الأفريقية، وإلغاء بعض الأحداث الآخرى مثل الدوري الفرنسي والبلجيكي والإماراتي.





وتقام معظم الأحداث الرياضية حتى الآن بدون حضور الجماهير بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".





2- تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي:

بكل تأكيد تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي 2019 - 2020، كان الحدث الأبرز هذا الموسم، حيث استطاع الريدز أن يفك عقدة 30 عاما بدون الفوز باللقب.





وأنهى فريق ليفربول مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 99 نقطة، بفارق 18 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.





لكن فرحة ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي كانت منقوصة، بسبب عدم احتفال الفريق مع الجماهير، نظرا لتفشي فيروس كورونا في إنجلترا.





3- إذلال برشلونة:

تعرض فريق برشلونة لـ الإذلال على يد بايرن ميونخ في شهر أغسطس الماضي، حيث تفوق العملاق البافاري على الفريق الكتالوني بثمانية أهداف مقابل هدفين.





هزيمة برشلونة تحولت إلى فضحية عالمية، كون فريق برشلونة أحد أفضل فرق العالم في القرن الـ 21، يتعرض لتلك الهزيمة القاسية.





وتسببت هزيمة برشلونة في رحيل كيكي سيتين والعديد من اللاعبين أبرزهم لويس سواريز، كما أطاحت مؤخرا بإدارة النادي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو.





4- أزمة ميسي:

بعد أيام من هزيمة برشلونة المذلة أمام بايرن ميونخ، أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رحيله عن فريق برشلونة.





قرار رحيل ميسي كان بمثابة صدمة مدوية لجماهير برشلونة، حيث انهار بعض المشجعين من البكاء أمام ملعب كامب نو، كما نظم البعض الآخر مظاهرت لمنع البرغوث الأرجنتيني من الرحيل.





في النهاية استمر ميسي مع برشلونة، بعدما طلب جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة السابق، من النجم الأرجنتيني دفع الشرط الجزائي الموقع في عقده والمقدر بـ 700 مليون يورو، وهو مبلغ من المستحيل أن يتحلمه أي لاعب أو نادٍ في العالم.





5- قاضية قفشة:

نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك أو نهائي القرن كما أطلق عليه، هو حدث سيظل يتذكره التاريخ، كونه النهائي الأول بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا، وأيضا بسبب أحداث المباراة المثيرة.





تقدم الأهلي بالهدف الأول عن طريق عمرو قفشة من كرة رأسية، بينما تعادل الزمالك من هدف رائع من محمود عبدالرازق شيكابالا.





وتلقى الزمالك الضربة القاضية قبل دقائق قليلة من انتهاء اللقاء، حيث سجل محمد مجدي قفشة هدف الأهلي الثاني من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، ليتوج الأحمر بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

بين انتصارات وإنكسارات، شهدت عام 2020، العديد من الأحداث الرياضية التي لا تنسى مع مرور الزمن، أبرزها تتويج فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد حرمان دام 30 عاما.