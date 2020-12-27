ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكرملين: بوتين أضاع أياما كثيرة وهو يحمل الهاتف لإنهاء إراقة الدماء في كاراباخ

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:36 م
بوتين
بوتين
Advertisements
على صالح
قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمضى أيامًا عديدة على الهاتف لوضع حد للتصعيد في نا[ورنو كاراباخ.

وقال بيسكوف لقناة روسيا 1، اليوم الاحد: "ليس لدينا أي فكرة ما قاله بوتين لباكو ويريفان لوقف الصراع، لأن الرئيس كان بالفعل منخرطًا في هذا الأمر شخصيًا وقضى أيامًا كثيرة جدًا وهو يحمل هاتفًا في يده".

اقرأ أيضا 

وأضاف المتحدث أنه تحدث أيضا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وشدد على أن "روسيا لعبت دورًا رئيسيًا في وقف إراقة الدماء" ، مشيرًا إلى أنه "من الصعب للغاية المبالغة في تقدير" جهود بوتين.

وبحسب بيسكوف، لم تتمكن روسيا من تسوية القضية إلا بفضل الحفاظ على علاقات جيدة وبناءة وقائمة على الاحترام المتبادل مع كل من باكو ويريفان.

واندلع نزاع ناجورني كاراباخ المستمر منذ عقود بين أرمينيا وأذربيجان في أواخر سبتمبر، ما أدى إلى وقوع إصابات عسكرية ومدنية على الجانبين. وانتهت الأعمال العدائية بعد أن وافق الجانبان على وقف إطلاق النار بوساطة روسية في 9 نوفمبر. 

ونتج عن الاتفاق خسارة معظم الأراضي التي تسيطر عليها جمهورية ناغورنو كاراباخ المعلنة ذاتيًا ونشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رد حاسم من روسيا على اتهام تركيا لها بالفشل بحل النزاع في كاراباخ

فرنسا تدعو لضرورة اللجوء لحل سياسي في كاراباخ

الرئيس الأرميني يعين وزيرًا جديدًا للدفاع

دعوات في باريس للاعتراف باستقلال كاراباخ والحكومة الفرنسية ترد

عاجل | البرلمان الأرميني يرفض رفع الأحكام العرفية في البلاد

ترشيحاتنا

عبد الحفيظ يعلن غياب جيرالدو عن مباراة الاتحاد

قنبلة الموسم.. صحفي آس لصدى البلد: محمد صلاح أبلغني برحيله إلى ريال مدريد.. فيديو

إيجار المحل بـ 5 جنيهات وسعره بالملايين.. برلماني: قانون الإيجار القديم يجب تعديله

بشرى سارة.. العالم ينتظر لقاح كورونا المعجزة.. وهذا موعد صدوره

مصير البشرية سيتغير.. حكاية العرافة بابا فانجا وتوقعاتها "المفزعة" في 2021

بعد تعرضها للتنمر.. تعرف على عمر يسرا اللوزي وجنسية والدتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصير البشرية سيتغير.. حكاية العرافة بابا فانجا وتوقعاتها "المفزعة" في 2021

هربوا حفاة.. حكاية ليلة مرعبة عاشها اللاجئون السوريون في لبنان

مهما كبرت.. 7 حيل تجعل الجسم رشيقا ونشيطا لآخر العمر