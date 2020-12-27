طبيب: يكشف مدة تطوير لقاح حال تحور كورونا بطريقة تؤثر على فاعلية اللقاح

قال الدكتور محمد منيسي استاذ الجهاز الهضمى أن الدولة المصرية إدارت الموجة الأولى لانتشار فيروس كورونا على أكمل وجه.





وقال منيسى خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية ايضا طبقت أفضل البروتوكولات العالمية لمواجهة فيروس كورونا.





وعن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المقام حاليا،أكد منيسى أن أوضاع انتشار كورونا فى مصر والتعامل معها حتى الوقت الحالى أفضل من إدارة الدول الكبرى لأزمة الفيروس.

وأكد استاذ الجهاز الهضمى، التطعيم هو الحل الوحيد لأى وباء ، لا يوجد تطعيم يسمح له بالتداول غير بعد التأكد من سلامته ومن يقول غير ذلك مجرد "هراء".



