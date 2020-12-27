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شاهد.. منظمة الصحة العالمية تجدد تحذيرها: فيروس كورونا لن يكون الأخير.. فيديو

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:01 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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داليا أحمد
عرضت قناة العربية تقريرًا، عن تجديد  منظمة الصحة العالمية تحذيرها أن جائحة كورونا التى ضربت العالم فى 2020 لن تكون الأخيرة.

ومن جانبه قال تيدروس أدهانوم ،"مدير منظمة الصحة العالمية"، إن التاريخ يقول لنا أن هذه الجائحة لن تكون الأخيرة وأن الأوبئة هى أمر واقع فى الحياة، لكن مع الاستثمارات فى قطاع الصحة المدعومة بالنهج الشامل المشترك لكل الحكومات والمجتمعات  ومفهوم "صحة واحدة" ،يمكننا أن نضمن أن أطفالنا وأطفالهم سيرثون عالما أكثر مرونة وأمانًا واستدامة.

وفى هذا السياق أكد مدير المنظمة أن عالمنا انقلب رأسا على عقب خلال الأشه ال12 الماضية ، مستنكرًا ماوصفه بأنه "قصر نظر"، داعيًا كافة الدول إلى الاستثمار فى آليات الحماية والوقاية من أجل منع ورصد وتخفيف كل أنواع الأوبئة المستقبلية سواء كانت ناجمة عن أوبئة ناشئة طبيعيا أو أحداث متعمدة.

وأذاع التقرير كلمة لمدير منظمة الصحة العالمية قائلا: نحن نغدق الأموال فى حالة حدوث تفشِِ،وعندما ينتهى ننسى أمره ولا نفعل شيئا لمنع التفشى القادم ، وها قصر خطير بالنظر وبصراحه يصعب فهمه.

أشار التقرير، إلى أن كورونا يتمدد إلى العالم عبر سلالة جديدة تزامنت مع بدء حملات التطعيم ضد الفيروس ، موضحًا ان الفيروس أصاب حتى الآن أكثر من 80 مليون شخص فى مختلف أنحاء العالم، وأودى بحياة نحو 1.75 مليون منهم.

كما أكد مدير منظمة الصحة العالمية ، أن أى جهود لتحسين صحة الأنسان مجكوم عليها بالفشل مالم تعالج العلاقة الحاسمة بين البشر والحيوانات والتهديد الوجودى لتغيير المناخ الذى يجعل أرضنا أقل قابلية للسكن.
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