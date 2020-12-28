برلمانى: الدولة تقوم بجهود كبيرة للتصدى لكورونا والمواطن عليه مسئولية

حذر حسن السيد عضو مجلس النواب، المواطنين من خطر فيروس كورونا، مؤكدًا ضرورة التزامهم بالاجراءات الوقائية للتصدى للفيروس.





وقال "السيد" لـ"صدى البلد"، إن زيادة الاعداد الاخيرة تؤكد عدم التزام مجموعة كبيرة من المواطنين بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة وذلك يعرض اعداد اكبر للاصابة بالفيروس، لافتا الى أن الدولة تقوم بجهود كبيرة ولكن يجيب ان يكون لدى المواطن وعى بخطورة الموقف.









وتابع حديثه قائلا:" الدولة تقوم بواجبها لحماية المواطنين من خلال تقديم الدعم والمساعدة فى المستشفيات وغيرها من الدعم منذ بداية الجائحة حتى الان والمواطن علية مسؤلية كبيرة تجاة بلده.









ومن جانبها، طالبت ماجدة نصر، عضو مجلس النواب، بضرورة التزام المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن زيادة الأعداد المصابين اليومية تضع الدولة في موقف صعب.









وأكدت "نصر" لـ"صدى البلد"، أن عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة سيدفع الدولة لتطبيق عقوبة عدم ارتداء الكمامة بقوة والضرب بيد من حديد، لافتةً إلى أن الدولة تسعى للحفاظ على الاقتصاد من جه وصحة المواطن من جهة أخرى ونتمنى أن يلتزم المواطن بهذه الإجراءات.







