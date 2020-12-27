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رياضة

إيهاب جلال يطالب لاعبي المقاصة بغلق صفحة المصري من أجل الجونة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:02 م
إيهاب جلال
إيهاب جلال
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عمرو الحلوانى


طالب إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة لاعبيه بغلق صفحة التعادل مع المصري أمس، بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة الرابعة من منافسات الدورى الممتاز .

ووجه إيهاب جلال الشكر للاعبين على المجهود الجيد فى المباراة بخلاف أخر 5 دقائق منها التى شهدت تلقى هدف التعادل فى اللحظات الأخيرة قبل اطلاق صافرة نهاية المباراة والتى كان المقاصة قاب قوسين أو أدنى من الفوز بها .

وأكد جلال ضرورة غلق صفحة مباراة المصري بشكل كامل من أجل الإعداد الجيد لمواجهة الجونة المقرر إقامتها الأربعاء المقبل فى الجوة الخامسة التى يسعى خلالها المقاصة إلى الفوز للوصول إلى النقطة السابعة بجدول ترتيب الدوري .

وعلى الجانب الآخر ، أعلن العميد سيد متولي المدير الرياضي لنادي المقاصة ومدير التعاقدات والاستثمار بالنادي ، ان فريق كرة الصالات بالمقاصة، ليس متضمنًا في بنود عقد رعاية الراعي الرسمي للنادي، موضحًا أن الادارة الحالية للنادي غير مسئولة عن هذا الفريق رسميا.

وأضاف سيد متولي، أن فريق كرة الصالات، هو فريق شركات في الاساس، وكان تحت إشراف شركة مصر المقاصة لتداول الأوراق المالية، وليس تحت إشراف نادي المقاصة، موضحًا أن راعي المقاصة يحترم تعاقده، حيث تشمل بنود تعاقده الفريق الاول لكل القدم وقطاع الناشئين، وليس له أي علاقة بفريق كرة الصالات.

وأوضح متولي ان عبدالخالق يحرص على توفير كل الدعم للفريق الأول تحت قيادة إيهاب جلال؛ حتى يستعيد فريق المقاصة مكانته وسط الكبار بالدوري، ويحرص على تطوير قطاع الناشئين بالنادي، ويخطط لتنفيذ مشروع الألف محترف للنهوض بالمقاصة وبالكرة المصرية.

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