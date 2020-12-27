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سوق خضار ومخدرات.. حلمي بكر يفتح النار على شاكوش وحمو ومطربي المهرجانات

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:12 م
صدى البلد
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عادل نصار
شن الملحن الكبير حلمي بكر، هجوما حادا على مطربي المهرجانات في مصر وفي مقدمتهم حسن شاكوش وحمو بيكا، وتسائل "كيف يقود الأمة مطرب جاهل، بداية المهرجانات كانت بيع مخدرات...".

ووصف بكر، في حوار عبر سكايب، لبرنامج السؤال الصعب، المذاع عبر شاشة سكاي نيوز، مساء اليوم الأحد، مطربي المهرجانات بسوق خضار، متابعا أنه شاكوش وكثبرة وكمون سوق خضار وهناك من يقول انه حقق مليارات المشاهدات لاغانيه واي مليار، والقيمة الفنية تظل عالقة بالشعوب".

وأكد الملحن الكبير، أن حب الاستطلاع مدخل الشهرة، لافتا إلى أن معظم الشعوب العربية عانت اقتصاديا وهذا الأمر أثر على مسامعنا بكل تأكيد.
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