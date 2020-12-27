أستاذ طب أورام: بروتوكولات علاج سرطان الثدي تشهد تطورا كبيرا

قال الدكتور أحمد البسطويسى، أستاذ طب الأورام جامعة القاهرة، إن يجب فحص كامل لمن تم تشخصيه بالسرطان وليس منطقة الإصابة فقط، عن طريق تحاليل يتم تحديدها من قبل الطبيب المعالج، مشيرا إلى أنه حدث العديد من التطورات فى علاج مرض السرطان، حيث أنه وجد أحدث علاج هو العلاج المناعى، الذى لم يكن متاح لعلاج سرطان الثدى من قبل، ولكنه كان متاح من قبل لكل من أورام الجلد، الرئتين وأورام الغدد الليمفاوية.





وأضاف أحمد البسطويسى، خلال استضافته فى برنامج"الستات مبيعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية"سى بى سى"، أن وجد مؤخرا العلاج المناعى فى علاج سرطان الثدى الإنتشارى، الذى سمى بسرطان النوع الثلاثى السالب، الذى لم يكن له اختيارات سوى العلاج الكيميائى، ولكن أصبح له اختيارات أخرى بظهور ذلك العلاج المناعى، الذى يعتبر عامل مساعد تنشيط جهاز المناعة لكى يستطيع على استقبال المرض بدلا من الجسم.

وأشار"البسطويسى"، إلى أن العلاج المناعى له العديد من الأنواع، الذى تؤخذ جميعها عن طريق المحلول لتساعد فى علاج سرطان الثدى، كما يوجد ايضا أنواع للعلاج المناعى تؤخذ عن طريق الفم ويسمى"بالعلاج الموجه"، فى حين أنه يتوجه إلى جين ومسار معين، فيكون حينها ذات تأثير أعلى وأعراض جانبية أقل.









وأوضح أستاذ طب الأورام جامعة القاهرة، أن مجال الأورام قد يكون من المجالات المتطور بالدولة المصرية، حيث أنها تحتوى أحدث الأدوية وطرق العلاج، مشيرا إلى أن البصمة الجينية تقوم بتحديد طريقة العلاج لكل مريض على حدى، مكملا أن من بداية مرض كوفيد19 وجد اهتمام كبير بحماية المجتمعات، فيتم التعديل بخطة علاج الأورام، فأصبحت المتابعة لجلسات العلاج كل 3 أسابيع وليس كل أسبوع.









وأكد، أن وجد بروتوكولات مخصصة لمرضى السرطان أثناء الكوفيد، وبالفعل تختلف طرق العلاج قبل ظهور الفيروس، من ناحية التشخيص وطرق العلاج، موضحا أن يجب على مريض استشارة طبيبه المعالج قبل تناوله أى نوع فيتامين أو حقن للمناعة.



