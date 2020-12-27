«أم كلثوم وحليم كانوا انتحروا».. حلمي بكر يفتح النار على السوشيال ميديا

شن الملحن الكبير حلمي بكر، حملة نقد لاذع ضد مواقع التواصل الإجتماعي السوشيال ميديا، مؤكدا أن من يدفع يحصل على العديد والعديد من المشاهدات.





وقال بكر، في حوار عبر سكايب، لبرنامج السؤال الصعب، المذاع عبر شاشة سكاي نيوز، مساء اليوم الأحد، إن السوشيال ميديا لو كانت موجودة ايام زمن الفن الجميل وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ وعبد الوهاب وفريد الأطرش لكانو انتحرو.

وخلال اللقاء هاجم الملحن الكبير، جمهور المهرجانات وأنهم من صنع مطربي المهرجانات خلال الفترة الأخيرة، مستدركا ان حب الاستطلاع مدخل الشهرة، لافتا إلى أن معظم الشعوب العربية عانت اقتصاديا وهذا الأمر أثر على مسامعنا بكل تأكيد.