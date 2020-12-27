بعد توقيع اتفاقية برنامج تنفيذي.. السعودية تغزو الفضاء

وقعت الهيئة السعودية للفضاء اتفاقية برنامج تنفيذي مع جامعة الفضاء الدولية، لتعزيز سبل التعاون في تدريب وتمكين الكوادر الوطنية السعودية في علوم الفضاء، وتعزيز جهود البحث والتطوير والابتكار وتبادل الخبرات الأكاديمية.





وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبد العزيز بن محمد آل الشيخ ورئيس الجامعة الدكتور خوان دي دالماو، -عن بُعد.





وتهدف الاتفاقية إلى دعم التعليم والبحث العلمي على مستوى الدراسات العليا بشكل مشترك، وتقديم برامج تعليمية وتدريبية للكوادر الوطنية من أجل التكامل في مجالات تنمية رأس المال البشري والاستثمار في البحث والتطوير في مجال الفضاء.



