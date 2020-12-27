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رياضة

تونس تتأهل على حساب ليبيا لنهائيات أمم أفريقيا للشباب

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:26 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
ضمن المنتخب التونسي لكرة القدم لأقل من 20 عامًا تأهله لكأس أمم أفريقيا التي تحتضنها موريتانيا في 2021 عقب فوزه اليوم الأحد على حساب منتخب ليبيا بهدف نظيف.

ويدين المنتخب التونسي الذي يدربه ماهر الكنزاري، بفوزه الصعب إلى مهاجمه شهاب العبيدي لاعب النادي الأفريقي.

وسجل العبيدي الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 85 ليمنح (نسور قرطاج) بطاقة التأهل للنهائيات، حيث كانت تونس تحتاج الى نتيجة واحدة وهي الفوز من أجل التأهل في حين كان يكفي ليبيا التعادل.

كان المنتخب الليبي الأخطر في المباراة والأقرب لافتتاح التسجيل ولكن تونس حسمت اللقاء في الوقت القاتل بضربة رأس متقنة من العبيدي إثر تمريرة عرضية من حسن العياري لاعب شفيلد يونايتد الإنجليزي.

وشهدت نهاية المباراة أعمال عنف وشغب من جانب لاعبي ليبيا.

وقال مدرب تونس الكنزاري عقب المباراة "توقعت صعوبة المباراة. ولا يمكن التكهن بالنتيجة في لقاءات الديربي. يملك المنتخب الليبي أفضل اللاعبين المهاريين في شمال أفريقيا وقدم مباراة كبيرة".

واستضافت تونس بطولة شمال أفريقيا للشباب المؤهلة لأمم أفريقيا، حيث ضمت أيضا منتخبات الجزائر والمغرب وليبيا فيما انسحب منتخب مصر بعد الكشف عن عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا في صفوف بعثته.

تقاسم منتخب تونس الصدارة مع نظيره المغربي برصيد خمس نقاط، ليصعدا معًا لأمم أفريقيا للشباب في موريتانيا، حيث حقق كل منهما انتصارا وحيدا وتعادلين، وأحرز كلاهما هدفين وسكنت شباكهما هدف واحد.

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