ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الفيروس في غاية الخطورة.. الحساسية والمناعة: كل دقيقة يصاب 500 مواطن حول العالم

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:17 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
حمزة شعيب
حذر الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، من التعامل بتهاون مع فيروس كورونا، مؤكدا:" الفيروس خطير جدا كل دقيقة يصاب 500 مواطن حول العالم ويموت منهم 10 أشخاص".

وتابع بدران خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" العالم بالكامل في حرب عالمية مع كورونا ويجب التسلح بالكمامة والكحول لمكافحة الفيروس".

وأكمل:" الفيروس موجود في كل مكان ويجب التعامل معه بحذر وإتباع الإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي".

وشدد على ضرورة تنظيف الاسطح بالمطهرات والكحول، حرصا علي الصحة العامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على كيفية حماية الأطفال من الإصابة بفيروس كورونا

وأنت نازل الانتخابات.. نصائح ذهبية للوقاية من كورونا

مجدى بدران: الموجة الثانية لعدوى كورونا أسرع انتشارا من الأولى.. فيديو

لو هتولدي في الشتا.. نصائح للوقاية من كورونا

بدران: 1070 شخصا يصابون بكورونا من كل مليون في مصر.. فيديو

من منزلك.. كيف تحمي طفلك من الإصابة بالربو؟

ترشيحاتنا

الموجة الثانية تشتد.. الفرق بين أعراض كورونا القديمة والسلالة الجديدة

قرار جمهوري بالموافقة على تأسيس شراكة بين مصر وبريطانيا وأيرلندا الشمالية

إيجار المحل بـ 5 جنيهات وسعره بالملايين.. برلماني: قانون الإيجار القديم يجب تعديله

والدتها قضت معها يوما كاملا واستجابت الطفلة لها.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة ليلى

الأهلي نادي القرن .. موعد حفل جوائز جلوب سوكر والقنوات الناقلة

ضوابط وغرامات جديدة لمخالفي قرارات مواجهة أزمة كورونا.. تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحارب نمو السرطان.. فوائد لن تصدقها لتناول القلقاس

شاهد.. ظهور الشكل النهائي لـ جيب جراند شيروكي 2022

سيارة احتفالات سانتا كلوز الخاصة من لكزس الأمريكية.. شاهد