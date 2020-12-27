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محافظات

آخر أيام حياتي.. رسالة مؤثرة للدكتور شيكو صانع البهجة بعد إصابته بكورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:57 م
الحفل
الحفل
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انجي هيبة
نشر سامى شادي المعروف بالدكتور شيكو، صانع البهجة للاطفال مرضي السرطان وغيرهم، رسالة حزينة بعد تاكد اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب الدكتور شيكو، عبر صفحته الشخصية  علي الفيس بوك، قائلا: "بعيش أصعب أيام  حياتي إن مكنتش أخرها، طبعا الحمد لله علي كل حال بس انا تعبت من قعدتي لوحدتي وكسرتي ووجعي عمري ماتخيلت ان هو ده الوضع وانه هيجي يوم عليا ابقي بالمنظر ده".

وتحدث شيكو عن حالته الصحية، قائلا: "مريض سكري انزيمات الكبد عالية وكمان مريض كورونا في لحظة حياتي كلها وقفت وقفت بجد وقفت فعلا". 

وأضاف: "مطلعش مجرد خوف ووهم طلعت حقيقة حقيقة مؤلمة بعيشها حقيقة الموت وفراش الموت والقبر اللي بقيت عايش فيه لوحدي وكل يوم اعيط واخاف انام مصحاش واخاف منمش الالم يموتني بقيت خايف اكون سبب اذية اقرب قلوب ليا ماما وبابا خايف اكون سبب وجعهم او موتهم".  

وتابع:"حتي العزل كنت فاكره مجرد حبسة في اوضتك وهتعيش حياتك طلع عذاب ووجع ودمار بجد".

واختتم طالبا الدعاء :" مكنتش متخيل نهائي والله المأساة بالشكل ده ومتخيلتش انها تحصلي ولحد مااتأكد ولحد ماربنا يأذن لي انه اما ياخدني او يشفيني عايز منكم الدعاء ادعولي كلكم وسامحوني اي حد زعلته ضايقته ظلمته ياريت يسامحني بجد وانا مسامح الكل ارجوكم ادعولي كتير وخلوا بالكم من نفسكم وخافوا علي بعض وحبوا بعض وادعولي وان موت بالمرض ارجوكم صلوا عليا حتي صلاة الغائب وادعولي دايما وافتكروني في صلاتكم ودعواتكم وصدقاتكم".

الدكتور شيكو هو مهندس معماري، ولكن مع  دخول ابن أخيه، مستشفى ٥٧ لتلقي العلاج من مرض السرطان ومع الاستمرار في زيارته، ولدت شخصية الدكتور «شيكو المتعهد بسعادة الأطفال المرضى والمعاقين بأنحاء مصر، حيث تطوع بإسعاد الأطفال المرضى والمعاقين بلا مقابل مادى".

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آخر أيام حياتي.. رسالة مؤثرة للدكتور شيكو صانع البهجة بعد إصابته بكورونا
آخر أيام حياتي.. رسالة مؤثرة للدكتور شيكو صانع البهجة بعد إصابته بكورونا
آخر أيام حياتي.. رسالة مؤثرة للدكتور شيكو صانع البهجة بعد إصابته بكورونا
آخر أيام حياتي.. رسالة مؤثرة للدكتور شيكو صانع البهجة بعد إصابته بكورونا
آخر أيام حياتي.. رسالة مؤثرة للدكتور شيكو صانع البهجة بعد إصابته بكورونا
آخر أيام حياتي.. رسالة مؤثرة للدكتور شيكو صانع البهجة بعد إصابته بكورونا
آخر أيام حياتي.. رسالة مؤثرة للدكتور شيكو صانع البهجة بعد إصابته بكورونا
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