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ديني

لمواجهة كورونا.. الأزهر: من يُعزي بالهاتف أو عبر وسائل التواصل له الأجر كاملا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:23 م
حكم العزاء في الهاتف
حكم العزاء في الهاتف
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محمد صبري عبد الرحيم
قالت هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن من  يعزى صديقه أو قريبه بالهاتف أو عبر وسائل التواصل له كامل الأجر، وذلك منعًا لانتشار فيروس كورونا.


وناشدت هيئة كبار العلماء في بيان لها للأمة الإسلامية بشأن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، تجنب الاجتماع للأفراح أو التعازي والاقتصار في التهنئة أو التعزية على الهواتف، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ لما تقرر شرعا من أن مصلحة الأمة مقدمة على مصلحة الفرد أو العائلة، ويثبت لمن عزى صديقه أو قريبه بالهاتف أو عبر وسائل التواصل كامل الأجر.

وشددت هيئة كبار العلماء بالأزهر على عموم الناس تقدير الظرف الذي يمر به العالم الآن، بالالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية؛ امتثالا لقوله تعالى: «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» (النساء: 59).

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وشددت على ضرورة التهيؤ في المنازل أو في محال العمل لأداء صلاة الجماعة أو الجمعة قبل الخروج إلى المساجد لأداء الصلاة، وذلك بالوضوء أو الغسل.


وأشارت إلى أنه يعد من أهم الإجراءات الوقائية التي تقلل من فرص انتشار العدوى، وهو قبل  ذلك طاعة عظيمة، وفعل رغب فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ يقول: «مَن تَطَهَّرَ في بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إلى بَيْتٍ مَن بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِن فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إحْدَاهُما تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً». أخرجه مسلم.
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