السودان: إحالة رئيس استخبارات الدعم السريع للتحقيق بسبب وفاة شاب تحت التعذيب

أعلنت السلطات في السودان، إحالة رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع وعدد من الضباط إلى التحقيق، والتحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض على أحد الشبان.





قررت قوات الدعم السريع، إحالة رئيس دائرة الاستخبارات والضباط المشاركين في عملية القبض على الشاب الراحل بهاء الدين نوري، والذي توفي إثر القبض عليه.





قالت قوات الدعم السريع، إنها تترحم على روح الشاب بهاء الدين نوري، الذي قتل تحت التعذيب في أحد مراكز قوات الدعم السريع خلال الأيام الماضية.





وكانت الحكومة السودانية ذكرت أن وفاة الشاب بهاء الدين وقعت بأحد مراكز قوات الدعم السريع أثناء التحقيق معه ونُقل الجثمان إلى قسم الصافية بالخرطوم بحري ومن ثم تم تحويله لمشرحة أم درمان.