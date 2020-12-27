طبيب يكشف الأعراض الجانبية للقاح كورونا على المواطنين.. فيديو





وأضاف «أمين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن لابد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا مع اتخاذ اللقاح وليس الاكتفاء بأخذ اللقاح فقط.





وتابع رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفي نيويورك، أن بعد أخذ الجرعة الأولي من لقاح فيروس كورونا المستجد يكون لدي الشخص 65٪ مناعة من الفيروس وبعد الجرعة الثانية من اللقاح تكون المناعة ضد الفيروس بنسبة 95٪.





وأوضح الدكتور حسام أمين أن بعد أخذ اللقاح لن تظهر أي أعراض سوي ألم بسيط مكان حقن اللقاح وارتفاع في درجة الحرارة لمدة 5 ساعات فقط ولا يوجد هناك أعراض جانبية خطيرة كما ادعي البعض.





وأشار إلى أن الشرطة الأوروبية تحذر الدول من محاولة سرقة اللقاحات وبيع لقاحات وهمية عن طريق الانترنت.

قال الدكتور حسام أمين رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفي نيويورك، إن هناك زيادة كبيرة في أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد يوميا في الولايات المتحدة وايضا في أعداد الوفيات.