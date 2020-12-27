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محافظات

خدمة للشباب .. محافظ كفر الشيخ يناقش إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:55 م
اجتماع محافظ كفر
اجتماع محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأحد، إنشاء مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية؛ لتقديم خدمة متكاملة لشباب كفر الشيخ، للربط بين المهارات التكنولوجية لمهن المستقبل في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومهارات العمل الحر ومهارات الإبداع، وريادة الأعمال.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة هبة صالح، مديرة مركز تدريب إبداع مصر الرقمية التابع لوزارة الاتصالات.

ويقدم المركز أعمال الإدارة والتشغيل، لتحقيق المستهدف على مستوى المحاور المقدمة من أجهزة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "معهد تكنولوجيا المعلومات ITI"، و المعهد القومي للاتصالات NTI، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ITIDA, استشارات المسارات المهنية، وبرامج تدريبية تنقية وتطبيقية في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما يساهم في تدريب سفراء التكنولوجيا من هيئة التدريس بالجامعات، وإتاحة الخدمات والشهادات المعتمدة بالتعاون مع القطاع الخاص، ودعم أعمال العمل الحر، ودعم مهارات الابداع وريادة الأعمال، وإتاحة بيئة تكنولوجية تطبيقية داعمة لتوجهات التكنولوجية الحديثة.
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