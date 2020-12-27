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تحذير من الخواتم والدبل بسبب كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:40 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
حذر الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، من التعامل بتهاون مع فيروس كورونا، مؤكدا:" الفيروس خطير جدا كل دقيقة يصاب 500 مواطن حول العالم ويموت منهم 10 أشخاص".

وتابع بدران خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" العالم بالكامل في حرب عالمية مع كورونا ويجب التسلح بالكمامة والكحول لمكافحة الفيروس".

وأكمل:" الفيروس موجود في كل مكان ويجب التعامل معه بحذر وإتباع الإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي".

وشدد على ضرورة تنظيف الاسطح بالمطهرات والكحول، حرصا علي الصحة العامة.

ونصح بدران المواطنين، بعدم إرتداء الدبل أو الخواتم، موضحا:" بتشيل تحتها ملايين الفيروسات كورونا وغيرها، أخلعوها لو سمحتوا".
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