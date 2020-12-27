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رياضة

اتحاد الكرة : قرعة الأدوار التأهيلية لكأس مصر 5 يناير

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:40 م
كأس مصر
كأس مصر
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يسرى غازى
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة قرعة الأدوار التأهيلية لمسابقة كأس مصر لموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ في الساعة  الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق الخامس من يناير المقبل.

وخاطب الاتحاد، الاندية التي يحق لها المشاركة في المسابقة لايفاد مندوبيها لحضور مراسم القرعة بمقر الاتحاد فى الجزيرة.

يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الأول الذي عقد اليوم برئاسة المهندس أحمد مجاهد مايلي:

أولا: تعديل مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021.

ثانيا: إضافة خمسة لاعبين لكل ناد في قائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا.

ثالثا: الاكتفاء بدور واحد فقط لمسابقات الناشئين والبراعم باستثناء بطولات الجمهورية.

رابعا: صرف المستحقات المالية للحكام كاملة حتى نهاية الموسم السابق 19-2020.

خامسا: ايقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى اشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.

سادسا: ارجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و 2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.

سابعا: تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في اجتماعها المقبل.

ثامنا: نظرا لاقتراب الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم خلال عام 2021 ، تقرر تشكيل لجان الخاصة بذلك لضمان خروج الاحتفال بالشكل الذي يليق وعراقة وتاريخ الاتحاد المصري.

تاسعا: تكليف وليد العطار المدير التنفيذي بعرض الهيكلة الإدارية للاتحاد خلال الاجتماع المقبل.

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