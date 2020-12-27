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فن

أحمد زاهر لجمهوره: ساعتين ويبدأ عرض مسلسل "لؤلؤ"

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:42 م
كواليس مسلسل لؤلؤ
كواليس مسلسل لؤلؤ
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محمد بدران
أعلن الفنان أحمد زاهر أن مسلسل "لؤلؤ" الذي يشارك في بطولته مع الفنانة مي عمر وعدد كبير من الفنانين سوف يبدأ عرضه اليوم "الأحد" وذلك عبر صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". 

ونشر احمد زاهر صورة تجمعه بالفنانة مي عمر، وعلق قائلًا: "ساعتين فقط و يبدا مسلسل #لؤلؤ علي #on هاتشوفوا #لؤلؤ و #طارق_نصار اللي هما #مي_عمر و #احمد_زاهر يارب يعجبكم 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻".

كانت شركة سينرجى طرحت الأغنية الدعائية لمسلسل "لؤلؤ" والتى تحمل اسم "لؤلؤ" وتغنيها النجمة مى عمر بطلة العمل المقرر بدء عرض حلقاته على قناتى ON وON دراما اليوم الاحد 27 ديسمبر الجارى.  

وتدور أحداث مسلسل "لؤلؤ" فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر والفنان أحمد زاهر، كل من نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين.  

جدير بالذكر أن النجمة مي عمر تعاقدت مع المنتج أحمد السبكي على بطولة فيلم "تحت تهديد السلاح" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتتقاسم بطولة العمل مع النجم حسن الرداد وجار التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين فى البطولة.  

كما ترتبط مي عمر بتصوير مسلسلها الرمضاني "نسل الأغراب" الذى تقدم فيه دور البطولة النسائية أمام النجمين أحمد السقا وأمير كرارة وتأليف وإخراج محمد سامى، وتقدم فيه شخصية صعيدية للمرة الأولى، حيث تعقد جلسات عمل مكثفة حاليًا مع مصحح اللهجة الصعيدية لتتأقلم على التحدث بهذه اللهجة. 

كانت آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.


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