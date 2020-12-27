رسميا.. كورونا يحرم الأهلي من خماسي رجال السلة في نهائي دوري المرتبط

خرج الخماسي "إيهاب أمين - عبد الفضيل إبراهيم - محمد مصطفى - عمر طارق - عمرو الجندي" من حسابات الجهاز الفني للفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة أشرف توفيق المدير الفني قبل انطلاق ذهاب نهائي بطولة دوري المرتبط.





وخرج اللاعبون السابق ذكرهم؛ بسبب تأكد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.





ومن المقرر، أن يلتقي الأهلي، نظيره الاتحاد السكندري في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم، الأحد، على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.





الجدير بالذكر أن الأهلي قد تأهل لهذا الدور عقب فوزه على نظيره سبورتنج، فيما صعد الاتحاد على حساب جاره سموحة السكندري.



