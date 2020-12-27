نشر 20 فرقة لمواجهة كورونا.. إجراء جديد في الحرم المكي

صرحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، بأنها نشرت ما يقرب من 20 فرقة لمكافحة الحشرات والأوبئة في المسجد الحرام وساحاته ومرافقه على مدار الساعة.









وفى هذا الصدد، صرح مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة حسن السويهري، بأن إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة حريصة على أن يبقى المسجد الحرام مكانا صحيا آمنا خاليا من الحشرات والأوبئة، حيث قامت بتكوين ما يقارب (20) فرقة لمكافحة الحشرات في المسجد الحرام وساحاته ومرافقه على مدار الساعة. موكدًا أن ذلك يتم باستخدام أجهزة "السيزر موب" وعددها (150) جهازا داخل المسجد الحرام والمصليات والأماكن المكشوفة، أما في المناهل وبعض المواقع المغلقة تستخدم مبيدات خاصة تم اختيارها بعناية لتناسب وضع المسجد الحرام.







