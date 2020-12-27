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أخبار العالم

نشر 20 فرقة لمواجهة كورونا.. إجراء جديد في الحرم المكي

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:44 م
الحرم المكي
الحرم المكي
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مـيــــس رضـــا
صرحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، بأنها نشرت ما يقرب من 20 فرقة لمكافحة الحشرات والأوبئة في المسجد الحرام وساحاته ومرافقه على مدار الساعة.


وفى هذا الصدد، صرح مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة حسن السويهري، بأن إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة حريصة على أن يبقى المسجد الحرام مكانا صحيا آمنا خاليا من الحشرات والأوبئة، حيث قامت بتكوين ما يقارب (20) فرقة لمكافحة الحشرات في المسجد الحرام وساحاته ومرافقه على مدار الساعة. موكدًا أن ذلك يتم باستخدام أجهزة "السيزر موب" وعددها (150) جهازا داخل المسجد الحرام والمصليات والأماكن المكشوفة، أما في المناهل وبعض المواقع المغلقة تستخدم مبيدات خاصة تم اختيارها بعناية لتناسب وضع المسجد الحرام.


واختتم السويهري تصريحه بأن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم وكالة الشؤون الفنية والخدمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في توفير بيئة آمنة وصحية لمرتادي الحرمين الشريفين.
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