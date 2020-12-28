وكيلة الشيوخ لـ صدى البلد: المرأة تواجه صعوبة في المنافسة الفردية الانتخابية

أكدت النائب فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، أن المرأة قادرة على تحقيق الكثير والاضطلاع بأصعب المهام متى أتيحت لها الفرصة، و حاليا وبعد أن خاضت المرأة المعترك الانتخابي كمرشحة على القوائم ، فإنها أصبحت إلى حد ما قادرة على استيعاب فكرة المنافسة والدعاية و النزول إلى الشارع و طرح أفكارها ورؤاها.





وأضافت "فوزي"، في حوار خاص لـ "صدى البلد": كما أن الناخب بات معتادًا على رؤية المرأة مرشحة ولديها ما تقدمه من طرح حول مختلف القضايا الوطنية.





وتابعت: ولكن رغم ذلك يمثل الترشح الفردي أصعب وله العديد من التحديات لعل أبرزها الملاءة المالية التي تمكن المرأة من خوض معركة الدعاية الانتخابية وغيرها، و هو ما تفتقده المرأة إلى حد كبير، مضيفة: في تصوري أن تجربة المرأة في انتخابات الشيوخ والنواب سوف تذلل أمامها الكثير من العقبات في مجال الترشح الفردي.





وأكدت أن وجود المرأة بعدد معقول في مجلس الشيوخ ومن العضوات المنتميات لكافة التيارات والأحزاب و المتخصصات في مجالات شتى، سوف يكون له تأثير ملحوظ في كافة ما يعرض على المجلس من قضايا و في مقدمتها قضايا المرأة، لافتة إلى أن مجلس الشيوخ باعتباره إحدى غرفتي البرلمان، ومكون أساسي في المنظومة التشريعية، عليه عبء كبير في تجسيد خطط تمكين المرأة على كافة الأصعدة، وإذا كان لي أن أضرب أحد الأمثلة في هذا الصدد، فإن أحد تجليات ذلك سوف تتضح في قانون الأحوال الشخصية الجديد والمزمع مناقشته وهو قانون يمس بشدة معاناة المرأة في العديد من المشكلات الأسرية التي تتعرض لها، من بينها مثلا الطلاق و النفقة و رؤية الأطفال وحضانتهم، فيجب أن يصدر القانون مخاطبا لتطلعات المرأة في تخفيف العبء عنها بالنسبة لكل هذه التفاصيل.





وتابعت: أيضا أتصور أن هناك موضوعات يجب مناقشتها لتحقيق التمكين الاقتصادي من خلال تيسير فرص العمل للنساء عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر، لافتا إلى أنها كانت لها خبرة ناجحة في هذا المجال من خلال العديد من الحملات التي نفذها المجلس القومي للمرأة.





وذكرت أنه من المتوقع أن يكون هناك ثمة تشريعات تيسر على المرأة إجراءات التقاضي و تسهل لها الحصول على المشورة القانونية خاصة ما يتعلق بالميراث والحقوق المالية و غيرها.





وأكدت: سقف طموحاتنا بالنسبة لقضايا المرأة مرتفع للغاية، ولكن على صعيد آخر، فالنائبات في مجلس الشيوخ سيكون لهم دور بالغ الأهمية في مناقشة كافة القضايا الوطنية سياسية واقتصادية و تنموية وغيرها، وبالتأكيد ستكون مشاركتهن فعالة في كل ما يعرض على المجلس من قضايا.





واختتمت: وجود المرأة بإعداد غير مسبوقة في هذه الغرفة التشريعية هو إضافة سيشعر بها الجميع .