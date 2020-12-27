العثور على مطعم ابتلعه بركان.. تفاصيل

اكتشف علماء الآثار في بومبي داخل مدينة المدفونة في ثوران بركاني في عام 79 بعد الميلاد، اكتشافًا غير عادي لمتجر للأطعمة الخفيفة والمشروبات الساخنة المرسوم على الجدران والذي كان يقدم طعام الشارع للمارة من الرومان.





عُرف المتجر باسم `` Termopolium '' ، وهو مصطلح لاتيني يشير إلى عداد المشروبات الساخنة ، وقد تم اكتشافه في موقع " Regio V" التابع للحديقة الأثرية ، والذي لم يفتح للجمهور بعد، بحسب ما نشرت "سي إن إن" الأمريكية.





وتم العثور على آثار لما يقرب من 2000 عام من الطعام في بعض الجرار العميقة التي تحتوي على طعام ساخن والتي قام صاحب المتجر بإنزالها في منضدة بها ثقوب دائرية، بالإضافة إلى منضدة مزينة بلوحات جدارية ذات ألوان زاهية ، بعضها يصور حيوانات كانت جزءًا من مكونات الطعام المباع ، مثل دجاج وبطتين متدليتين رأسًا على عقب.





كما عثر علماء الآثار أيضًا على وعاء شراب برونزي مزخرف يُعرف باسم "باتيرا "، وأواني خزفية تستخدم لطهي اليخنات والحساء وقوارير النبيذ والأمفورا، وقد وصف العلماء هذا الاكتشاف بأنه اكتشاف غير عادي.





كانت بومبي التي تقع على بعد 23 كيلومترًا (14 ميلًا) جنوب شرق نابولي ، موطنًا لنحو 13 ألف شخص عندما دفنت تحت الرماد والحصى بعد تعرضها لقوة انفجار تعادل العديد من القنابل الذرية.





قالت "فاليريا أموريتي" عالمة الأنثروبولوجيا في الموقع: "تُظهر تحليلاتنا الأولية أن الأرقام المرسومة على واجهة المنضدة ، تمثل الطعام والشراب الذي تم بيعه هناك".





وقالت "أموريتي" إنه تم العثور على آثار لحم الخنزير والأسماك والقواقع ولحم البقر في الحاويات ، وهو اكتشاف وصفته بأنه "شهادة على التنوع الكبير في المنتجات الحيوانية المستخدمة في تحضير الأطباق".



