الحكومة: غلق كامل لدور المناسبات ومنع سرادقات العزاء والأفراح

اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا أعلنت قناة "إكسترا نيوز"، نبأ عاجلًا صادرًا عن



اقرأ أيضا | الوزراء: إلغاء احتفالات رأس السنة وغلق أي منشأة مخالفة







وأفادت "إكسترا نيوز"، نقلًا عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بأن اللجنة قررت وقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة.





وقررت اللجنة أيضا المنع الكامل لـ سرادقات العزاء، والأفراح،والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، و أن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.









وبدأ منذ قليل، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ، لبحث الإجراءات التى سيتم تطبيقها فى رأس السنة لمنع الاحتفالات، وذلك بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.





وسنوافيكم بآخر التفاصيل حال ورودها..