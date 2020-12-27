واجهة مصر الرياضية.. رانيا علواني تهنئ النادي الأهلي بلقب نادي القرن

حرصت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على تهنئة النادي الأهلي بالفوز بلقب نادي القرن عن قارة افريقيا والشرق الأوسط، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت قائلة: " فوز النادي الأهلي بلقب نادي القرن عن قارة إفريقيا والشرق الأوسط و الأكثر تتويجًا بالبطولات المُقدّمة من جلوب سوكر"

وأضافت رانيا علواني، قائلة: " النادي الأهلي واجهة مصر الرياضية🦅❤️"

وقد توج النادي الأهلي، بجائزة أكثر الأندية تتويجًا بالشرق الأوسط، والمقدمة من منظمة جلوب سكور.

و جاء فوز الأهلي بعد حصوله على أكبر عدد من الألقاب في منطقة الشرق الأوسط، فهو أكثر الأندية تتويجًا بالدوري المصري بـ 42 بطولة، ودوري أبطال أفريقيا لـ 9 مرات.

وتسلم الجائزة، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعبر الخطيب عن سعادته بفوز الأهلي بالجائزة.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على توجيه الشكر إلى القائمين على احتفالية «جلوب سوكر» بدولة الإمارات، معبرًا عن اعتزازه بالتواجد في هذه المناسبة، التي تقيمها المؤسسة لتكريم الأهلي بوصفه نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط، وريال مدريد بوصفه نادي القرن.

وقال رئيس الأهلي في كلمته بالاحتفالية، إن الفترة الأخيرة كانت مميزة للنادي بعد الحصول على أكثر من بطولة، خاصة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، وهو ما يترجم طموحات النادي الساعي نحو المنافسة للفوز بكل البطولات، موجهًا الشكر إلى منظومة العمل داخل الأهلي بالكامل، مؤكدًا أن الإخلاص في العمل والاجتهاد كانا وراء تحقيق هذه النجاحات المتتالية.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تحديات عديدة، من بينها تغيير الجهاز الفني، في ظل ظروف تفشي فيروس كورونا.

وأوضح أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق لفريق الكرة، عمل بشكل جيد، لكن ظروف فيروس كورونا وحاجته إلى التواجد بجانب عائلته، جعلت استمراره صعبًا، وكان الأهلي جاهزًا بالبديل المناسب وهو بيتسو موسيماني، الذي يملك خبرات كبيرة في قارة إفريقيا، ولديه جهاز فني مستقر، وكانت خطوة موفقة تكللت بالفوز بأكثر من بطولة.

وشدد أن مجلس إدارة النادي يعمل باحترافية شديدة من أجل تحقيق طموحات الجماهير، خاصة أن التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا جاء على حساب منافس كبير وهو نادي الزمالك. وأشار إلى أن مباراة نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك جاءت بشكل يليق بمكانة الناديين في القارة، ونجح الأهلي في التتويج بها.

وانتقل الخطيب للحديث عن كأس العالم للأندية، مؤكدًا أنها بطولة كبيرة والأهلي يستعد لها بشكل جيد، من أجل التواجد على منصة التتويج.

وقال إن الفترة الماضية شهدت ضغوطًا كبيرة على الجهاز الفني واللاعبين، في ظل جائحة كورونا، ورغم ذلك هناك ثقة كبيرة في قدرات الجميع على تخطي هذه الصعاب وتحقيق الإنجازات من أجل إسعاد الجماهير.

وأشاد محمود الخطيب بالمستوى الرائع الذي يقدمه المحترف المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي، وقال إنه لاعب كبير ويملك موهبة مميزة، عليه أن يستغلها بالشكل الأمثل ويواصل العمل باجتهاد وتركيز داخل الملعب فقط، ليحقق ما يطمح إليه خلال الفترة المقبلة.