أمين الفتوى: الالتزام بنصائح الأطباء واجبة في ظل انتشار كورونا.. فيديو

قال الدكتور خالد عمران أمين عام الفتوي بدار الإفتاء المصرية، إن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد فرضت نفسها علي الواقع وأصبح الجميع منشغلا بها وولدت تلك الأزمة الكثير من الأسئلة لدي المواطنين ولذلك اهتمت دار الإفتاء المصرية بالرد علي جميع أسئلة المواطنين.





وأضاف «عمران» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن إقامة شعائر الصلاة في المنازل في ظل انتشار أزمة كورونا لا بأس به، بل هو أولي أن يكون.





وتابع أمين عام الفتوي بدار الإفتاء المصرية، أن واجبا على الإنسان أن يلزم بيته إذا نصح الأطباء بذلك حفاظا علي أرواح المواطنين الآخرين.





ومن جانبه قال الدكتور حسام أمين رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفي نيويورك، إن هناك زيادة كبيرة في أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد يوميا في الولايات المتحدة وايضا في أعداد الوفيات.





وأضاف «أمين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن لابد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا مع اتخاذ اللقاح وليس الاكتفاء بأخذ اللقاح فقط.





وتابع رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفي نيويورك، أن بعد أخذ الجرعة الأولي من لقاح فيروس كورونا المستجد يكون لدي الشخص 65٪ مناعة من الفيروس وبعد الجرعة الثانية من اللقاح تكون المناعة ضد الفيروس بنسبة 95٪.



