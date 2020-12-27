تحور الفيروس السبب.. استشاري جراحة: لندن دخلت المرحلة الرابعة من الحظر

قال الدكتور
أشرف عوض ، استشاري الجراحة ، إن توصلت لندن للمرحلة الرابعة من الحظر بسبب السلالة
الجدية لكورونا ، مشيرًا إلى ان العديد من الناس فروا هاربين من لندن قبل إتخاذ
الإجراءات الأخيرة من الحظر ، لأن لندن أصبحت الآن منعزلة عن باقي الدول تمامًا .
وأشار " أشرف عوض " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الآن
" المُذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، إلى أن السلالة الجديدة من
فيروس كورونا لها أعراض حادة ، مثل : احتقان الحلق ، وارتفاع كبير في درجة الحرارة
، والقيئ ، والإسهال ، بالإضافة إلى سرعة انتشارها الرهيب ، مؤكدًا أن أعراض
السلالة الجديدة هي نفس أعراض فيروس كورونا بصفة عامة ، وأن ما حدث هو تحور جيني للفيروس
فقط لذلك أصبح الفيروس الآن سريع الانتشار .
وأضاف استشاري الجراحة ، أن أهم شئ الآن ، هو أن لا يوجد حالات كثيرة تلجأ
إلى العناية المركزة ، مثلما كان يحدث من قبل ، مشيرًا إلى ان كل مستشفى قامت بعمل
خطة طوارئ ، فبالتالي عند وجود أي أعداد متزايدة على العناية المركزة ، نلجأ إلى
إلغاء وغلق العمليات الغير طارئة التي يمكن تأجليها دون أن تتأثر .
وتابع " عوض " ، أن جميع المستشفيات يتوافر بها الآن غرف عزل
مُخصصة لكورونا فقط ، من أجل التعامل مع الفيروس ، وحالات الإصابة بالفيروس ، بشكل
طبيعي ، وبقدر الإمكان .
وأوضح ، أن إصابة الإنسان بالفيروس ، تعتمد على التاريخ المرضي للإنسان ،
والقوة الجسمانية ، والأجسام المضادة ، والتمارين الرياضية الذي يقوم بها الانسان
، أي إن الفيروس يعتمد على مناعة الانسان بصفة عامة .