تحور الفيروس السبب.. استشاري جراحة: لندن دخلت المرحلة الرابعة من الحظر

قال الدكتور

أشرف عوض ، استشاري الجراحة ، إن توصلت لندن للمرحلة الرابعة من الحظر بسبب السلالة

الجدية لكورونا ، مشيرًا إلى ان العديد من الناس فروا هاربين من لندن قبل إتخاذ

الإجراءات الأخيرة من الحظر ، لأن لندن أصبحت الآن منعزلة عن باقي الدول تمامًا .





وأشار " أشرف عوض " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الآن

" المُذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، إلى أن السلالة الجديدة من

فيروس كورونا لها أعراض حادة ، مثل : احتقان الحلق ، وارتفاع كبير في درجة الحرارة

، والقيئ ، والإسهال ، بالإضافة إلى سرعة انتشارها الرهيب ، مؤكدًا أن أعراض

السلالة الجديدة هي نفس أعراض فيروس كورونا بصفة عامة ، وأن ما حدث هو تحور جيني للفيروس

فقط لذلك أصبح الفيروس الآن سريع الانتشار .





وأضاف استشاري الجراحة ، أن أهم شئ الآن ، هو أن لا يوجد حالات كثيرة تلجأ

إلى العناية المركزة ، مثلما كان يحدث من قبل ، مشيرًا إلى ان كل مستشفى قامت بعمل

خطة طوارئ ، فبالتالي عند وجود أي أعداد متزايدة على العناية المركزة ، نلجأ إلى

إلغاء وغلق العمليات الغير طارئة التي يمكن تأجليها دون أن تتأثر .





وتابع " عوض " ، أن جميع المستشفيات يتوافر بها الآن غرف عزل

مُخصصة لكورونا فقط ، من أجل التعامل مع الفيروس ، وحالات الإصابة بالفيروس ، بشكل

طبيعي ، وبقدر الإمكان .





وأوضح ، أن إصابة الإنسان بالفيروس ، تعتمد على التاريخ المرضي للإنسان ،

والقوة الجسمانية ، والأجسام المضادة ، والتمارين الرياضية الذي يقوم بها الانسان

، أي إن الفيروس يعتمد على مناعة الانسان بصفة عامة .