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محافظات

خلال يومين.. الكشف على 1853 مواطنا.. وتحويل 40 حالة جراحة في قافلة بكفر الشيخ

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:09 م
القافلة الطبية
القافلة الطبية
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محمود زيدان
شهدت قرية الشباسية التابعة للوحدة المحلية لقرية شابة بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، ختام القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها مديرية الصحة بالمحافظة؛ تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ.


وجاءت هذه القافلة، تحت إشراف المهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة ، والدكتور بكر عبداللطيف بكر، مسئول القوافل الطبية بالمديرية، و محمد جميل، نائب رئيس مركز ومدينة  دسوق لشئون القرى، والدكتور محمد فوزى أغا، مدير الإدارة الصحية بدسوق ، والفريق الطبي المرافق ، وعطية زيدان، رئيس قرية شابة.


يأتي ذلك فى إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرًا والمحرومة من الخدمات الطبية، وشهدت الحملة عقد ندوة تثقيفية لأهالي القرية عن فيروس كورونا المستجد، وقافلة طبية للكشف، وصرف العلاج مجانًا لأهالي القرية والقرى المجاورة.


قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، إن القافلة أجرت الكشف الطبي على 1853 مواطنًا ومواطنة ، وتم تحويل 40 حالة لمستشفيات متخصصة لإجراء العمليات اللازمة.


وأضاف: ضمت القافلة تخصصات متعددة " باطنة – أطفال - جراحة - جلدية - أسنان - ونساء وتوليد - مسالك بولية "، فضلًا عن قسم للتقارير الطبية، وصيدلية، ومعملين للتحاليل الطبية.


وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات بمستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي، وستتوالى القوافل الطبية بالقرى الأشد احتياجًا؛ لتوفير الخدمات الطبية لأهالينا بهذه القرى في كافة مراكز المحافظة.

خلال يومين.. الكشف على 1853 مواطنا.. وتحويل 40 حالة جراحة في قافلة بكفر الشيخ
خلال يومين.. الكشف على 1853 مواطنا.. وتحويل 40 حالة جراحة في قافلة بكفر الشيخ
خلال يومين.. الكشف على 1853 مواطنا.. وتحويل 40 حالة جراحة في قافلة بكفر الشيخ
خلال يومين.. الكشف على 1853 مواطنا.. وتحويل 40 حالة جراحة في قافلة بكفر الشيخ
خلال يومين.. الكشف على 1853 مواطنا.. وتحويل 40 حالة جراحة في قافلة بكفر الشيخ
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