يد مصر تواجه اليابان 5 و 7 يناير استعدادا للمونديال

اكد الكابتن مؤمن صفا امين صندوق اليد والمشرف علي المنتخبات الوطنية ان منتخب مصر سيواجه اليابان يومي 5 و7 يناير المقبل استعدادا لانطلاق منافساته في مونديال كرة اليد المقرر انطلاقه خلال الفترة من 13 وحتي 31 من يناير في البطولة التي تنظمها مصر بمشاركة 32 دولة.



