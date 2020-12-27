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رياضة

يد مصر تواجه اليابان 5 و 7 يناير استعدادا للمونديال

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:04 م
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
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ريهام بكير
اكد الكابتن مؤمن صفا امين صندوق اليد والمشرف علي المنتخبات الوطنية ان منتخب مصر سيواجه اليابان يومي 5 و7 يناير المقبل استعدادا لانطلاق منافساته في مونديال كرة اليد المقرر انطلاقه خلال الفترة من 13 وحتي 31 من يناير في البطولة التي تنظمها مصر بمشاركة 32 دولة.

كان معسكر المنتخب الوطني المغلق انطلق امس ، واستقر المدير الفني الاسباني روبيرتو جارسيا علي ضم 27 لاعبا هم: في حراسة المرمي .. كريم هنداوي - عصام الطيار - عبد الرحمن حميد ، وفي مركز الجناح الايسر .. عمر الوكيل - احمد مؤمن - احمد سيسه ، و في مركز الجناح الايمن  .. محمد سند - اكرم يسري - عمر سامي ، علي  الدائرة .. محمد ممدوح هاشم -ابراهيم المصري - خالد وليد - احمد عادل - وسام نوار  ، في مركز المدافع الايسر  .. علي زين - يحيي الدرع - حسن قداح ، في مركز صانع الالعاب .. احمد هشام - اسلام حسن - احمد خيري - سيف الدرع ، في مركز المدافع  الايمن .. احمد الاحمر - يحيي خالد - محسن رمضان - مصطفي بشير - مصطفي خليل _ عبد الرحمن فيصل.
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