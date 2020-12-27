محلل سياسي : إصدار البرلمان التركي لقانون يحاصر الجمعيات الأهلية يهدف لتقييد المعارضة .. فيديو

أكد هشام جناي الكاتب والمحلل السياسي، أن القانون الذى صدر من قبل البرلمان التركي اليوم بشأن تعزيز الإشراف على المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، يعد خطوة لتقييد حريات الجمعيات الحقوقية و المعارضة بكافة أحزابها.





وأضاف "جناي" خلال مداخلة هاتفية على قناة "الغد" أن حزب العدالة والتنمية الحاكم والمدعوم من حزب الحركة القومية، يشكلون الأغلبية فى البرلمان ويستطيعون تمرير القوانين التي يرون فيها أي مصلحة تتحقق لصالحهم، مضيفًا أن هذا القانون هدفه قطع الطريق على الجمعيات التى تعارض سياسات حزب العدالة والتنمية وتقوم بنشاطات مدنية في المجتمع المدني.





ولفت "الكاتب والمحلل السياسي "إلى أن الهدف الرئيسي من هذا القانون هو تعيين أشخاص يتم اختيارهم من الطائفة المؤيدة لحزب العدالة والتنمية والحركة القوميةـ مشيرا إلى أن الإدارة التركية ترفض التعامل ببعض مواد الدستور، مشيرًا إلى أن الانتخابات المقبلة من المتوقع أن تكون سلبية ونتائجها لصالح المعارضة.





وأكد "جناي" أن هناك محاولة لعرقلة مسار المعارضةحتى لا تصل إلى سلطة الحكم، مضيفًا أنه هناك بعض المطالبات بإغلاق بعض الأحزاب مثل حزب الشعوب الديمقراطية، مؤكدا أن الدستور له إطار يمنح الحريات لهذه الجمعيات ، ولكن الإرادة السياسية لا تعمل كثيرًا بالمواد التى تعترف بحرية الجمعيات المدنية.