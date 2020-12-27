بعد أشهر من المفاوضات.. بنود الاتفاق بين لندن وبروكسل لما بعد البريكست.. فيديو

استعرضت فضائية " سكاي نيوز" فيديو توضيحي لأهم بنود اتفاق لمرحلة ما بعد البريكست، الذى أعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عنه بعد ١٠ اشهر من المفاوضات بشأن طبيعة العلاقة مع التكتل حينما تغادر المملكة المتحدة السوق الموحدة لمعالجة النزاعات بشأن التجارة والصيد البحري .





وجاءت أهم البنود فيما يلى:





١-انتهاء حرية الحركة للإقامة والعمل على طرفى الحدود.





٢-استطاعت بريطانيا الحفاظ على جزء من الميزات التى تمتعت بها سابقًا وذلك من خلال :

إعفاء المنتجات من الرسوم ، بمعنى أنه لن تكون هناك اى رسوم او حصص على جميع المنتجات البريطانية والأوربية المتبادلة ، كما سيتعين على الصادرات البريطانية الالتزام بمعايير الصحة والسلامة التي يضعها الاتحاد الأوروبي مع قواعد صارمة على مكونات السلع من خارج بريطانيا والاتحاد الأوروبي.





٣-وفى موضوع الصيد ستتخلى قوارب الاتحاد الاوروبى تدريجيًا عن ٢٥٪؜ من حصصها الحالية بفترة انتقالية ٥,٥ سنة اى فى يونيو ٢٠٢٦، مع إجراء مفاوضات سنوية على كميات السمك التى يمكن لقوارب الاتحاد الأوروبي الحصول عليها من المياه البريطانية.





٤-قواعد الفرص المتساوية وهى تعتبر من أهم العثرات التى تم التغلب عليها فى مفاوضات ما بعد البريكست والتى تم التوصل فيها إلى منع الشركات البريطانية من امتلاك أفضلية تنافسية وهى تعتبر محاولة من الاتحاد الأوروبي لتقييد قدرة بريطانيا على دعم شراكتها .





٥- قدرة بريطانيا على عقد اتفاقيات تجارية ثنائية والحفاظ على موقعها كمركز مالي عالمي .





٦- وفاء بريطانيا بالتعهدات مع الاتحاد الأوروبي وفى حال النزاعات رفضت بريطانيا اى دور لمحكمة العدل الأوروبية، وستتم معالجة النزاعات من قبل منظمة التجارة العالمية أو هيئة تحكيم خاصة مستقلة.