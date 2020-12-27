ينفذ بالمدارس.. مياه الفيوم تعقد اجتماعا للجنة مشروع "صحتهم مستقبلهم"

عقدت اليوم اللجنة التنسيقية العليا الخاصة بمشروع صحتهم مستقبلهم الممول من منظمة اليونيسف اجتماعا برئاسة اللواء هشام درة رئيس الشركة والدكتور اكرم حسن وكيل مديرية التعليم والمنفذ في ١٥٠ مدرسة داخل ثلاث إدارات تعليمية تابعة لمديرية التربية والتعليم بالفيوم هى اطسا وشرق وغرب وذلك بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة.
تم عرض ومناقشة ما تم تنفيذه داخل المدارس منذ بدء تنفيذ المشروع حتى الآن ، من خلال ندوات توعوية داخل المدارس ، و تدريب المدرسين و تزويد مدارس التربية والتعليم بمواد تعقيم وتطهير تزويد التلاميذ بكتب تلوين وعلب الوان وتوزيع معجون اسنان وفرشاة على الطلاب .
أكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ان الشركة تنتهج استراتيجية جديدة فى تنفيذ عمليات الصيانة الوقائية واستغلال انقطاعات مياه الشرب استغلالا أمثل، حتى تقدم الشركة خدمة جيدة لعملائها داخل المحافظة والانتهاء من كافة أعمال الصيانة خلال فترات الانقطاع.