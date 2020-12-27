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محافظات

ينفذ بالمدارس.. مياه الفيوم تعقد اجتماعا للجنة مشروع "صحتهم مستقبلهم"

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:31 م
الاجتماع التنسيقي
الاجتماع التنسيقي
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الفيوم - نبيل أبو السعود
عقدت اليوم اللجنة التنسيقية العليا الخاصة بمشروع صحتهم مستقبلهم الممول من منظمة اليونيسف اجتماعا برئاسة اللواء هشام درة رئيس الشركة والدكتور اكرم حسن وكيل مديرية التعليم والمنفذ في ١٥٠ مدرسة داخل ثلاث إدارات تعليمية تابعة لمديرية التربية والتعليم بالفيوم هى اطسا وشرق وغرب وذلك بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة. 

تم عرض ومناقشة ما تم تنفيذه داخل المدارس منذ بدء تنفيذ المشروع حتى الآن  ، من خلال ندوات توعوية داخل المدارس  ، و تدريب المدرسين  و تزويد  مدارس التربية والتعليم  بمواد تعقيم وتطهير تزويد التلاميذ بكتب تلوين وعلب الوان وتوزيع معجون اسنان وفرشاة على الطلاب .

 أكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ان الشركة تنتهج استراتيجية جديدة فى تنفيذ عمليات الصيانة الوقائية واستغلال انقطاعات مياه الشرب استغلالا أمثل،  حتى تقدم الشركة خدمة جيدة لعملائها داخل المحافظة والانتهاء من كافة أعمال الصيانة خلال فترات الانقطاع.
أوضح أنه يتم العمل بالتوازى فى سبع مواقع وأماكن مختلفة وهم عنبر المياه النقية ،عنبر المياه العكره ،عنبر المرشحات ،خطوط الخدمة بالمحطة ،أعمال التطهير العكر ،الربط بين الخط ١٠٠٠مم والخط ٦٠٠مم بمنطقة باغوص أمام مخزن الكتب ، تركيب محابس ٤٠٠مم ، وتغيير محابس هواء وقفل علي الخط ١٠٠٠مم ويعتبر هذا النهج نهجا جديدا تنتهجه الشركة حتى لا يتأثر المواطنون بالخدمة. 

من ناحية أخرى أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم فى بيان اعلامى لها اليوم ، عن  وصول دفعات من مواسير الصرف الصحى لموقع العمل بقرية فرقص بمركز طامية من أجل استكمال مشروع الصرف الصحى المتوقف بها .
وأوضح  اللواء هشام درة رئيس الشركة ان قرية فرقص توقف مشروع الصرف الصحى بها منذ ما يقرب من عشرة أعوام، نتيجة عدم وجود التمويل المالى لاستكمال المشروع مثلها مثل العديد من القرى بمحافظة الفيوم والتى توقفت فيها تنفيذ مشروعات الصرف الصحي عقب ثورة يناير ٢٠١١ .







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