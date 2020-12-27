ينفذ بالمدارس.. مياه الفيوم تعقد اجتماعا للجنة مشروع "صحتهم مستقبلهم"

أوضح أنه يتم العمل بالتوازى فى سبع مواقع وأماكن مختلفة وهم عنبر المياه النقية ،عنبر المياه العكره ،عنبر المرشحات ،خطوط الخدمة بالمحطة ،أعمال التطهير العكر ،الربط بين الخط ١٠٠٠مم والخط ٦٠٠مم بمنطقة باغوص أمام مخزن الكتب ، تركيب محابس ٤٠٠مم ، وتغيير محابس هواء وقفل علي الخط ١٠٠٠مم ويعتبر هذا النهج نهجا جديدا تنتهجه الشركة حتى لا يتأثر المواطنون بالخدمة.

من ناحية أخرى أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم فى بيان اعلامى لها اليوم ، عن وصول دفعات من مواسير الصرف الصحى لموقع العمل بقرية فرقص بمركز طامية من أجل استكمال مشروع الصرف الصحى المتوقف بها .

وأوضح اللواء هشام درة رئيس الشركة ان قرية فرقص توقف مشروع الصرف الصحى بها منذ ما يقرب من عشرة أعوام، نتيجة عدم وجود التمويل المالى لاستكمال المشروع مثلها مثل العديد من القرى بمحافظة الفيوم والتى توقفت فيها تنفيذ مشروعات الصرف الصحي عقب ثورة يناير ٢٠١١ .



