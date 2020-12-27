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منوعات

تعرف على احدث مشروع للتنمية السياحية بمحافظة المنيا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:24 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى

وقع الدكتور حسني هاني عمر الرئيس التنفيذي لشركة عامر للتنمية السياحية إحدي شركات عامر جروب مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عقد شراء 56 فدان في مدينة المنيا الجديدة لإنشاء "بورتو المنيا".


وبهذا المشروع تقدم شركة عامر جروب طفرة غير مسبوقة في التطوير العقاري لمنطقة الصعيد، وتقدمت الشركة علي الفور بمستندات إستصدار القرار الوزاري للبدء في تنفيذ المشروع وأعدت الرسومات الهندسية ليكون إضافة حقيقية ونقلة نوعية في جودة الحياة لأهالي المنيا.


تم توقيع هذا العقد في إطار خطة توسعات مدروسة من شركة عامر جروب لغزو عدد كبيرمن المحافظات لإستحداث مشروعات ذات قيمة تضيف إلى إنجازات مجموعة عامر جروب وتتواجد بها المجموعة فى مناطق الطلب الحالى لما للمجموعة من خبرات متميزة في هذا المجال.

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