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فن

مروة الأزلى تكشف لـ "صدى البلد" عن أمنيتها في عام 2021

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:42 م
مروة الأزلى
مروة الأزلى
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة مروة الازلى عن امنيتها فى العام الجديد وذلك بعد النجاحات التى حققتها فى عام 2020 على المستوى الفنى. 

وقالت مروة فى تصريح لـ"صدى البلد": "أتمنى فى العام الجديد أن ينتهى وباء فيروس كورونا المستجد، وأن يتمتع كل مواطن مصرى بصحة جيدة، كما أتمنى أن يحمى الله عائلتى من أى شر، وأن أوفق فى اختياراتى المقبلة، وأتمنى أن أحقق نجاحا كبير مما حققته فى عام 2020".

كانت مروة الازلى شاركت فى عدد من الاعمال الفنية فى عام 2020 منها فيلم "صندوق الدنيا" ومسلسل "البرنس".

كما تشارك حاليا فى مسلسل "حلوة الدنيا سكر" مع الفنانة هنا الزاهد والذى من المقرر ان يتم عرضه فى العام الجديد.
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