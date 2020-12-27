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أخبار البلد

تجاوب رواد السوشيال ميديا مع قرارات مجلس الوزراء

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:49 م
صدى البلد
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القسم الميداني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل إيجابية بشأن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء اليوم، بشأن التعامل مع الزيادات المفاجأة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

 

عبر كثير من رواد مواقع السوشيال ميديا عن ضرورة تطبيق هذه القرارات بسرعة ؛ لوقف تفشي فيروس كورونا بمصر، وأن يحفظ الله مصر من هذا الوباء وتنتهي الغمة عن قريب، وطالب البعض بالنظر في تجمعات الدروس الخصوصية التي من شأنها ان تنشر الفيروس، وأكد آخرون أن نهاية الفيروس تبدأ من تمسك كل فرد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وشددوا على تطبيق المسئولين القرارات بحزم لمنع انتشار هذا الوباء.

 

وجاءت قرارات مجلس الوزراء كالتالي:

-         إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة واتخاذ إجراءات الغلق لأي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية 

- تسجيل عدد من اللقاحات المختلفة التي تم الإعلان عنها عالميًا وسيتم التعاقد مع الشركات المنتجة 

- وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة والغلق الكامل لدور المناسبات 

- غرامة فورية 50 جنيها للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية ولا يرتدون الكمامة تطبق من الاحد المقبل 

- غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع  

-المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات. 

- التشديد على الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، و أن تكون في الأماكن المفتوحة فقط. 

- تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين  

- الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية، ولا يرتدون الكمامة،و قيمتها 50 جنيهًا  

- في حالة الإمتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه. 

- متابعة الإلتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة 

- غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع،   

- يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضًا، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الاغلاق. 

- دور المناسبات التي يثبت مخالفتها وهي تتبع جهات في الدولة، فسيتم إحالة المسئولين فيها للتحقيق الفوري، 

- وفي حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.   

- تأمين أكبر حجم من اسطوانات الأكسجين، لتكون متاحة لمن يحتاجها من المصابين.  - التأكيد على توفير كافة الأدوية الخاصة ببروتكول علاج كورونا
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